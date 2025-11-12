Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

تطورات مثيرة .. القبض على المتورطين في واقعة "اللافتة المسيئة" للأهلي بديربي الاتحاد والعقوبات ستكون صارمة!

جدل كبير صاحب ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي..

كشف الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عن تطورات مهمة للغاية، بخصوص الأحداث المثيرة للجدل؛ التي شهدها ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي فاز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أحداث مثيرة في ديربي الاتحاد والأهلي

    من المعروف أن الاتحاد والأهلي يتشاركان نفس الملعب "الإنماء"؛ إلا أنه في الديربي الأخير الذي أقيم مساء يوم 8 نوفمبر 2025، كان يُعتبر العميد هو الفريق المستضيف.

    ولذلك.. جهز جمهور نادي الاتحاد مجموعة من اللافتات التشجيعية؛ من أجل رفعها في بداية ديربي جدة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    لكن وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

    المثير في الأمر أن الاتحاد نفى مسؤوليته عن هذا الأمر؛ إلى جانب تأكيدات من الرابطة المحترفة، أنها لا تعلم أي شيء عنها أيضًا.

  • القبض على الأشخاص المتورطين في أحداث ديربي جدة

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي إلقاء الجهات المختصة، "القبض" على الأشخاص الذين أدخلوا اللافتة المسيئة لمدرج النادي الأهلي؛ حيث جاري التحقيق معهم حاليًا.

    العتيبي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الأربعاء، أن الشكوى التي قدّمها الأهلي في هذه الواقعة؛ كانت تتمثل في كيفية إدخال لافتة بحجمٍ كبير إلى المدرج مع تجاوزها جميع نقاط التفتيش، بينما تم منع "شالات صغيرة".

    وشدد العتيبي على أن العقوبات التي ستصدر ضد كل المتورطين في هذه الواقعة، ستكون صارمة للغاية؛ على حد قوله.

    ترتيب الاتحاد والأهلي في مسابقة دوري روشن السعودي

    يحتل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "المركز الثامن" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

    وجمع العميد نقاطه الـ11 في الدوري؛ من 3 انتصارات وتعادلين مقابل ثلاث هزائم، مع تسجيله 15 هدفًا واستقباله 14 في شباكه.

    أما فريق الأهلي الأول لكرة القدم يحتل "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.

    وحصد الراقي نقاطه الـ16 في الدوري؛ من 4 انتصارات ومثلهم في التعادلات، ودون أن يتلقى أي هزيمة – حتى الآن -.

    وسجل الأهلي 10 أهداف في مشواره بمسابقة الدوري؛ بينما اهتزت شباكه 5 مرات فقط، من لاعبي الفرق المنافسة.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

