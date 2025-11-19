"ريال مدريد زاد الأمر تعقيدًا" .. ليوناردو يكشف سبب عدم تأقلم ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان

في صيف عام 2021، نجح رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى الفريق بعد رحيله من برشلونة، ومع وصوله إلى العاصمة الفرنسية، شكّل "ليو" إلى جانب كيليان مبابي ونيمار ثلاثيًا هجوميًا اعتُبر حينها الأكثر بريقًا في كرة القدم الأوروبية.

ورغم هذه الكوكبة من النجوم، لم يتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الانسجام المطلوب داخل الملعب، حيث ساهم ميسي في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين، لكنه لم ينجح في قيادة النادي لتجاوز حاجز دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

كما واجه ميسي عدة تحديات خلال تجربته الباريسية، أبرزها توتر علاقته مع جماهير النادي، وهو ما عجّل برحيله عن ملعب "بارك دي برانس" في صيف 2023، لينتقل إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.