"ريال مدريد زاد الأمر تعقيدًا" .. ليوناردو يكشف سبب عدم تأقلم ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان

تصريحات ليوناردو تأتي بعد فترة من حديث لاعب خط وسط باريس سان جيرمان والبرازيل السابق، رافينيا، خلال ظهوره في بودكاست تشارلا الشهر الماضي، عن الأسباب التي جعلت تجربة ليونيل ميسي في النادي الفرنسي غير ناجحة.
وقال رافينيا: "خلال فترة الإعداد، في أول جلسة تدريب حيث كان الجميع حاضرين، قلت لنفسي: لا يمكن أن ينجح هذا. لنبدأ من حراسة المرمى: كيلور نافاس أو دوناروما، أي منهما لن يلعب سيكون غاضبًا، وستحدث مشاجرات ونقاشات مع المدرب".
وأكمل: "في الدفاع، هناك ماركينيوس الذي لا يمكن المساس بمكانه، كيمبيمبي أسطورة باريس سان جيرمان، وسيرخيو راموس، الأفضل في مركزه. أما في الهجوم، فهناك دي ماريا، مبابي، نيمار، وميسي".
وتساءل رافينيا: "من ستستبعد؟ حتى دي ماريا، بثقله داخل الفريق، ليس من السهل إخراجه. لذلك، كان الأمر مستحيلًا بالنسبة للمدرب. كانوا أفضل فريق في العالم من حيث الأسماء، لكن في الوقت نفسه، من الصعب جدًا إدارته. لم أكن ألعب، لذلك كنت أراقب فقط".