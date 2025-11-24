بعد تصرفه اللا احترافي أمام الفتح .. عقوبة "مع الرأفة" من الهلال ضد داروين نونيز!

آخر التصرفات المثيرة للجدل التي قام بها المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، منذ الانضمام إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2025؛ كانت خلال الفوز (2-1) على نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وقتها.. قام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال؛ باستبدال نونيز في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وإشراك متوسط الميدان عبدالإله المالكي بدلًا منه.

ورفض نونيز تحية إنزاجي بعد استبداله، كما تجاهل السلام والحديث مع مدير الكرة سعود كريري؛ قبل أن يقوم بإبعاد قميص الهلال بطريقة مشينة.

وقلل المدير الفني الإيطالي من تصرف مهاجمه الأوروجوياني؛ معتبرًا أن الأمر طبيعي ولا يجب تضخيمه، في ظل رغبة كل اللاعبين في الاستمرار بأرضية الملعب.

وأضاف سيموني إنزاجي: "أتفهم أن اللاعبين يريدون الاستمرار في الملعب دائمًا، فقبل اعتزالي كنتُ أقوم بمثل هذه التصرفات.. أنه انفعال وقتي فقط، ولا يجب إعطائه أهمية أكبر من ذلك".

وبالرغم من مبررات إنزاجي؛ إلا أن الجماهير الهلالية طالبت بمعاقبة نونيز على تصرفه في مباراة الفتح، خاصة أنه أمر لا يليق بكيان كبير مثل الزعيم.