جدل كبير صاحب مواجهة الهلال والفتح، مع خطف الزعيم للنقاط الثلاث في الوقت القاتل من المباراة، على إثر ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 88، وسط النقص العددي في صفوف الأول.
"يجب إيقافه لمدة 3 أشهر" .. تأكيدات بتأثير الحكم الروماني على نتيجة مواجهة الفتح لصالح الهلال
ما القصة؟
الهلال استضاف الفتح أمس السبت، على استاد المملكة أرينا، في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.
ثنائية الهلال سجلها الأوروجواياني داروين نونيز والبرتغالي روبن نيفيش (ضربة جزاء)، في الدقيقتين 26 و88 من عمر المباراة.
فيما كان المغربي مراد باتنا قد افتتح التهديف للنموذجي في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بفضل ضربة جزاء.
وأدار اللقاء طاقم تحكيمي روماني بقيادة هوريانتو فيسينيتش، وعاونه الثنائي أليكساندر سيري وماريوس باديا، مع ثنائي تقنية الفيديو أوفيديو باتريان ورادو جيورجيفولاك، والسعودي سامي الجريس حكمًا رابعًا.
تحليل عصام عبدالفتاح لقرارات الحكم الروماني
خبير التحكيم المصري عصام عبدالفتاح قام بتحليل أداء الطاقم الروماني في مواجهة الهلال والفتح، عبر برنامج "في المرمى"، راصدًا ثلاث لقطات هي الأهم، مؤكدًا أن حكم الساحة هوريانتو فيسينيتش أخطأ في إحداها والذي كان أكثر تأثيرًا عن غيره..
اللقطة الأولى تلك الخاصة بضربة جزاء الفتح، حيث أيد عبدالفتاح قرار الحكم الروماني، بداعي عرقلة روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، لمراد باتنا، نجم النموذجي بالفعل، موجهًا اللوم لفيسينيتش على التأخر في احتساب الجزائية.
أما الحالة الثانية في طرد ناصر الدوسري؛ لاعب الهلال، على إثر تدخله على الأرجنتيني ماتياس فارجاس، حيث اكتفى هوريانتو فيسينيتش في إشهار الكارت الأصفر في وجه الأول في البداية، قبل أن يستدعيه حكام الفيديو لمراجعة الحالة بنفسه، ومن ثم قرر بعدها طرده بكارت أحمر مباشر.
هنا أوضح عصام عبدالفتاح أن الدوسري استخدم القوة بالفعل على قدم لاعب الفتح، ما استحق الطرد المباشر، مستغربًا اكتفاء حكم الساحة بإنذاره فقط في البداية!
فيما كانت اللقطة الثالثة هي الأكثر جدلًا، حيث احتساب ضربة جزاء لصالح الهلال في الوقت القاتل، بداعي تدخل لاعب الفتح على قدم سالم الدوسري داخل منطقة الـ18..
بحسب عصام عبدالفتاح فإن تدخل لاعب الفتح قد غيّر اتجاه تسديدة الدوسري، ورغم احتكاكه بالفعل بقدم سالم إلا أنه لم يكن قويًا، لذا لام الحكم على احتساب ضربة جزاء لصالح الهلال.
"يجب إيقاف الحكم 3 أشهر"
في الإطار ذاته، واصل خبير التحكيم المصري عبر برنامج "في المرمى"، انتقاده للحكم الروماني، موضحًا أنه بمعايير التحكيم يجب إيقافه ثلاثة أشهر على الأقل، نظرًا لتأثير قراراته على النتيجة النهائية لمواجهة الهلال والفتح.
وقال عبدالفتاح: "الحكم لم يأخذ سوى دقيقة واحدة فقط تقريبًا في مراجعة حالة ضربة الجزاء الخاصة بالهلال في الدقيقة الأخيرة، هذا يعود لأن بعض الحكام لديهم ثقة غير عادية في حكام تقنية الفيديو، وهذا خطأ، من المفترض أن حكم الساحة هو صاحب القرار النهائي، عليه رؤية الحالة جيدًا عبر الفيديو، وإذا رأى أن القرار الذي اتخذه في الملعب صحيحًا (حتى لو كان عكس قرار حكام الفيديو)، عليه التصميم عليه، لأن الحكم يجب أن يكون لديه شخصية، وفهم كامل لتطبيق القانون، لكن من يتأثر بقرار حكام الفيديو لا يطبقون القانون بشكل صحيح".
وأضاف: "الحكم الروماني أثر في نتيجة مباراة الهلال والفتح، لا يستحق تقييمًا أكثر من 7.4، ما يعني الدرجة الأضعف في التحكيم، بل يجب إيقافه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بنظام التحكيم".
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
بالفوز أمام الفتح بالأمس، ارتفع رصيد كتيبة سيموني إنزاجي للنقطة الـ23 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، متأخرة بنقطة وحيدة عن النصر "المتصدر"، لكن العالمي لم يخض مباراة الجولة التاسعة بعد.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال في المباراة المقبلة بالشرطة العراقي على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والمحدد لها الـ25 من نوفمبر الجاري.
ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري الغرب بالبطولة القارية بـ12 نقطة (العلامة الكاملة) من أربع مباريات، متفوقًا بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي "الوصيف"، ما يعني اقتراب تأهله للدور المقبل.
مشوار الهلال في الموسم الجاري 2025-2026
على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيز هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب.
قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي.
كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.