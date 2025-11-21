Firas Al-Buraikan Al AhliGetty Image/ Goal AR
"لا أثق في استقلاليتك كرئيس"! .. تلميحات بـ"التآمر" ضد الأهلي في قضية فراس البريكان

جدل كبير أشعلته قضية فراس البريكان في الشارع الرياضي السعودي..

لا تزال ردود الأفعال مستمرة؛ بعد إغلاق مركز التحكيم الرياضي السعودي قضية نادي الفتح، ضد عملاق جدة الأهلي ومهاجمه الدولي فراس البريكان.

مركز التحكيم أعلن براءة النادي الأهلي والبريكان، من كل الاتهامات الموجهة إليهما من الفتح؛ وذلك على خلفية تعاقد الراقي مع المهاجم الدولي صيف 2023، قادمًا من "النموذجي" بالذات.

وألزم مركز التحكيم نادي الفتح؛ بتحمل جميع مصاريف القضية، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة إلى كل من الأهلي والبريكان.

  • Al-Nassr v Al-Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تفاصيل شكوى نادي الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان

    النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الدولي فراس البريكان؛ قادمًا من صفوف فريق الفتح الأول لكرة القدم، صيف 2023.

    الصفقة تمت بعد أن فسخ البريكان عقده مع الفتح؛ بدفعه قيمة "الشرط الجزائي"، ومن ثم التوقيع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    وبعد فترة طويلة من إتمام الصفقة، تخطت العام الكامل؛ قدّم الفتح شكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، يطالب فيها بمعاقبة الأهلي والبريكان.

    واستند الفتح في شكواه، على أن الأهلي حوّل قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، إلى حسابات اللاعب البنكية؛ وذلك من أجل فسخه بشكلٍ رسمي، والانتقال إلى الراقي.

    واعتبر الفتح أن هذا الأمر يُعد تحريضًا من النادي الأهلي ومسؤوليه للاعب؛ الذي كان في "الفترة المحمية" من عقده، وبدون علم أو موافقه من ناديه الأصلي - أي النموذجي -.

    ومؤخرًا.. أصدر مركز التحكيم الرياضي قراره النهائي في القضية، ببراءة النادي الأهلي والبريكان من جميع التهم المنسوبة إليهما؛ مؤكدًا على أن الفتح لم يقدّم دليلًا ملموسًا واحدًا، يثبت تحريض الراقي للاعب.

  • تلميحات بـ"مؤامرة" ضد النادي الأهلي وفراس البريكان

    وفي هذا السياق.. ألمح الإعلامي الرياضي محمد البكيري بوجود "مؤامرة"، ضد النادي الأهلي ومهاجمه الدولي فراس البريكان؛ وذلك في الشكوى التي قدّمها الفتح أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وتم إغلاقها في الساعات الماضية.

    البكيري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن رئيس الفتح منصور العفالق، بارك انتقال البريكان إلى الأهلي صيف 2023؛ حيث قال وقتها: "اللاعب انتقل من نادٍ كبير إلى آخر كبير".

    وشدد البكيري على أن رئيس الفتح، كان سعيدًا جدًا بحصول ناديه على مبلغ 60 مليون ريال سعودي؛ وهو قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، والتي تم دفعها قبل انتقال اللاعب إلى الفريق الأهلاوي.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "ثم ماذا؟!.. قام رئيس الفتح بعد أكثر من 360 يومًا؛ بالتشكيك في إجراءات صفقة انتقال البريكان إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم".

    واعتبر البكيري أن تشكيك رئيس الفتح في الصفقة، بعد 360 يومًا كاملًا، يثير الكثير من الجدل؛ سواء كان ذلك بإرادة منه، أو بدوافع مباشرة أو غير مباشرة.

    واختتم محمد البكيري تغريدته المثيرة؛ بتوجيه رسالة إلى العفالق: "فلتعذرني لو قلت.. لا أثق باستقلاليتك كرئيس!!".

  • Al Ahli v Al Wehda: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام فراس البريكان مع النادي الأهلي

    فراس البريكان البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من نادي الفتح.

    ومنذ الانضمام للأهلي.. لعب البريكان 92 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو الخارجية؛ مسجلًا خلالها 25 هدفًا وصانعًا 17 آخرين، مع التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    وقبل الأهلي والفتح.. مثّل البريكان جميع الفئات السنية بنادي النصر؛ وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019، وحتى الرحيل نهائيًا في 2021.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 17.

    - فوز: 11.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 1.

    - أهداف مسجلة: 43.

    - أهداف مستقبلة: 19.

