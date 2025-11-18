بعد تواجده مع المغرب أمام جيبوتي .. الشباب يحسم الجدل حول إصابة حمدالله وأسباب غيابه عن المباريات

فاجأ نادي الشباب الجميع يوم الجمعة الماضي بإصدار بيان يتعلق بموافقة النادي على انضمام عبد الرزاق حمدالله إلى منتخب المغرب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المهاجم سيُتم برنامجه التأهيلي هناك.

وأضاف الليث الشبابي في بيانه: "بالتنسيق الكامل بين الجهازين الطبي والفني في النادي، ونظيريهما في المنتخب المغربي؛ تقرر أن يستكمل اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ضمن معسكر أسود الأطلس خلال فترة التوقف الدولي المقبل. تأتي هذه الخطوة في ظل حصول الفريق على إجازة، ضمن البرنامج الإعدادي المقر مسبقًا، لفترة التوقف الدولي المقبل".

وأتم البيان بالإشارة إلى أن الإدارة رأت أن استفادة حمدالله من المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، لما يشمله من متبعة دقيقة من الجهازين الطبي والفني وتدريبات صباحية ومسائية، هو الخيار الأفضل له وللنادي، موضحة أن اللاعب سيعود للمشاركة تدريجيًا في تدريبات فريق الشباب الأول لكرة القدم في أعقاب نهاية فترة التوقف الدولي.

المثير في الأمر أن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي؛ لم يقم باستدعاء مهاجم نادي الشباب عبدالرزاق حمدالله إلى قائمته، في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".

لكن.. حمدالله دخل ضمن حسابات طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين؛ والذي سيشارك في بطولة كأس العرب "فيفا قطر"، والتي تقام خلال شهر ديسمبر المقبل.