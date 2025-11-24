وقع الحادث في منتصف المباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عاد فريق أوناي إيمري من التأخر في النتيجة ليهزم أصحاب الأرض 2-1. وبهذه الخسارة، يقبع "البيض" (ليدز) الآن في منطقة الهبوط برصيد 11 نقطة من 12 مباراة.
بعد مشاهد مؤسفة على خط التماس.. اعتقال مشجع حاول الهجوم على مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز!
اعتقال مشجع لمواجهة فاركي
بعد بداية ثابتة بما فيه الكفاية، بدأت عودة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تأخذ منحنى سيئاً بسبب ثلاث هزائم متتالية تركتهم في منطقة الهبوط، وكانت آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا في عطلة نهاية الأسبوع. وجاء آخر فوز لفريق فاركي ضد وست هام في أواخر أكتوبر.
بدأ "البيض" بداية مشرقة يوم الأحد حيث منحهم لوكاس نميشا تقدماً مبكراً - بفضل خطأ فادح من إيميليانو مارتينيز - لكن أستون فيلا عاد بقوة وبأسلوب مميز في الشوط الثاني، وسجل مورجان روجرز ثنائية.
وبينما كانت المباراة جارية، دخل مشجع يبلغ من العمر 61 عاماً إلى أرض الملعب في "إيلاند رود" وحاول مواجهة مدرب ليدز المأزوم فاركي بالقرب من دكة البدلاء.
تم إبعاده بسرعة من قبل مشرفي الملعب قبل أن يزداد الوضع سوءاً، ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث تم اعتقال المشجع.
- Getty Images Sport
فاركي يعلق على غضب الجماهير
بينما يواجه المشجع الغاضب العقوبة لدخوله أرض الملعب، زعم فاركي أنه يتفهم إحباطات الجماهير، حيث قال: "لم أر ذلك. الجميع يشعر بخيبة أمل. لا أريد تغييراً واحداً في مشجعينا. لا أريدهم أن يكونوا سعداء بعد (أن خسرنا) وأن يقدموا بعض الثناء. لدينا قاعدة جماهيرية شغوفة جداً، وهذا ما نريده - إنه امتياز. لا أريد لمشجعينا أن يتغيروا بنسبة واحد في المائة. يجب أن يكونوا غاضبين ويشعرون بخيبة أمل. أنا أشعر بنفس الشيء تماماً، ولهذا، نتوقع أن يكون الأمر هكذا. أنا أفهم هذا تماماً".
"كان يجب أن نأخذ بعض النقاط من هذه المباراة"
حلل فاركي أداء فريقه بشكل أكبر، أثناء حديثه في برنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة BBC، قائلاً: "من حيث الأداء، عدنا إلى ما نريد أن نكون عليه. سيطرنا لفترات عديدة ضد فريق جيد جداً. كان يجب أن نأخذ بعض النقاط من هذه المباراة. لم نعد إلى أفضل حالاتنا، لا يزال بإمكاننا التحسن، لكن في النهاية نشعر بخيبة أمل لأننا لم نحصل على أي نقاط. استقبال هدفين ليس أمراً جيداً".
وأضاف: "بقدر ما نحن جيدون في الهجوم على الجانب الأيسر في الوقت الحالي، نستقبل أهدافاً كثيرة جداً. نستقبل أهدافاً بسرعة كبيرة مباشرة بعد استئناف اللعب. على مدار 38 مباراة، تمر بتقلبات. يحدث هذا أحياناً في هذا المستوى. من ناحية الأداء كنت سعيداً. في الوقت الحالي نمر بفترة تسير فيها الأمور ضدنا. بالطبع، الجماهير غير سعيدة وتشعر بخيبة أمل بمجرد خسارتنا للمباريات. لا أريد أن يكون لديهم رد فعل مختلف. أريدهم أن يشعروا وكأن العالم ينهار عندما نخسر مباراة، وإلا فلا يمكنك أن تكون مشجعاً لليدز يونايتد. أنا فقط أركز بالكامل على الأداء. إذا أدينا بهذا الشكل اليوم، فسنفوز بالعديد من النقاط".
- Getty Images Sport
إيمري أشاد بروجرز لكونه "غاضباً"
كال مدرب "الفيلانز" إيمري المديح لبطل المباراة، روجرز، قائلاً: "من خلال الأرقام، عمله اليوم أكثر روعة وذو صلة حقاً. تأثيره كان إيجابياً بالأهداف. هو يلعب جيداً دائماً. يقوم بمهمته وهو متعدد الاستخدامات في مراكز مختلفة. ربما أظهر اليوم أنه غاضب للتسجيل. كونه غاضباً، سجل هدفين، مركزاً على كيفية الحصول على أرقام. لقد فعل ذلك، مساعداً الفريق ومن أجل فوزنا اليوم. إنه لاعب يمكنه الحصول على أرقام. في العام الماضي، حقق أرقاماً مزدوجة في الأهداف والتمريرات الحاسمة".
وختم: "هذا العام، أعتقد أنه سيحصل على هذا مرة أخرى. كان يلعب بشكل رائع قبل هذه المباراة، دون الحصول على أرقام، لكنه يساعد الفريق. مع تلك الأهداف اليوم، الأمر أكثر روعة. أعتقد أن مورغان مهم جداً عندما يسجل وعندما لا يسجل. إنه يعمل تكتيكياً، ومتعدد الاستخدامات، ويؤدي بثبات كبير".