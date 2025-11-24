بعد مشاهد مؤسفة على خط التماس.. اعتقال مشجع حاول الهجوم على مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز!

بعد بداية ثابتة بما فيه الكفاية، بدأت عودة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تأخذ منحنى سيئاً بسبب ثلاث هزائم متتالية تركتهم في منطقة الهبوط، وكانت آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا في عطلة نهاية الأسبوع. وجاء آخر فوز لفريق فاركي ضد وست هام في أواخر أكتوبر.

بدأ "البيض" بداية مشرقة يوم الأحد حيث منحهم لوكاس نميشا تقدماً مبكراً - بفضل خطأ فادح من إيميليانو مارتينيز - لكن أستون فيلا عاد بقوة وبأسلوب مميز في الشوط الثاني، وسجل مورجان روجرز ثنائية.

وبينما كانت المباراة جارية، دخل مشجع يبلغ من العمر 61 عاماً إلى أرض الملعب في "إيلاند رود" وحاول مواجهة مدرب ليدز المأزوم فاركي بالقرب من دكة البدلاء.

تم إبعاده بسرعة من قبل مشرفي الملعب قبل أن يزداد الوضع سوءاً، ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث تم اعتقال المشجع.