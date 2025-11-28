Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"هُناك فضائح يومية في البرتغال"! .. جواو فيليكس يكشف كواليس فشل انتقاله إلى بنفيكا وسر نجاحه مع النصر

ماذا قال جواو فيليكس؟

تحدث النجم البرتغالي جواو فيليكس، عن كواليس تحوّل صفقته من نادي طفولته بنفيكا، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025".

فيليكس كان قريبًا من بنفيكا - حسب التقارير الصحفية وقتها -؛ قبل أن يوقع مع النصر بشكلٍ رسمي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.

  • Joao Felix Al-Nassr pre-season 2025Getty Images

    كواليس تحوّل صفقة جواو فيليكس من بنفيكا إلى النصر

    وفي هذا السياق.. اعترف النجم البرتغالي جواو فيليكس أنه كان يريد الانتقال إلى نادي بنفيكا بالفعل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ مثلما كان الحال في السنوات الثلاث الأخيرة، أساسًا.

    وعن ذلك يقول فيليكس في تصريحات مع "سبورت تي في"، مساء اليوم الجمعة: "عدم انتقالي إلى بنفيكا؛ ليس له أي علاقة بالمال، كما يزعم البعض".

    وكشف فيليكس عن أن عدم جدية بنفيكا في المفاوضات، هي من عطلت الصفقة؛ إلى أن جاء نادي النصر، وكان لديه رغبة شديدة في التوقيع معه.

    وعن إمكانية الانتقال إلى بنفيكا مستقبلًا؛ رد النجم البرتغالي قائلًا: "أنا سعيد حاليًا في صفوف النصر، ومركز معه تمامًا.. لا يشغلني التفكير فيما سيحدث خلال عام أو اثنين من الآن".

  • Joao Felix PortugalGetty

    جواو فيليكس يسمع عن "فضائح يومية" في كرة القدم البرتغالية

    ورغم تأكيده على أنه كان يرغب في الانتقال إلى نادي بنفيكا، خلال السنوات الثلاث الماضية؛ إلا أن النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، اعترف أيضًا أنه لا يعجبه الدوري المحلي في بلاده.

    وقال فيليكس: "لا أتابع الدوري البرتغالي كثيرًا؛ لكن ما أراه وأسمعه أن هُناك جدلًا وفضائح يومية.. هذا لن يُساعد أو يُطوّر كرة القدم في البلاد".

    وأضاف نجم الفريق النصراوي: "الحقيقة هي أن النجوم البرتغاليين يتمتعون بقدراتٍ عالية، تُؤهلهم ليكونوا من بين الأفضل؛ إلا أن العقلية السائدة في البلاد، تُعيق نمو اللاعبين والمدربين والأندية".

    واعتبر جواو فيليكس أنه إذا لم يتم تغيير هذه العقلية؛ ستبقى البرتغال على نفس المستوى، ولن تتطور.

  • Joao Felix and Cristiano Ronaldo

    سر نجاح جواو فيليكس مع النصر عكس تجاربه السابقة

    وعلى جانب آخر.. رد النجم البرتغالي جواو فيليكس على سؤال بشأن تطور مستواه مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ عكس تجاربه الاحترافية السابقة.

    فيليكس أشار إلى أنه لم يتغيّر أبدًا، حيث يملك نفس الصفات والرغبة؛ إلى جانب أنه يعمل باستمرار لتطوير مستواه، لكي يظهر بشكلٍ أفضل.

    وشدد النجم البرتغالي على أنه في كرة القدم، أحيانًا تقف الظروف مع اللاعب، وفي أحيانٍ أخرى تكون ضده ولا تخدمه.

    واختتم جواو فيليكس تصريحاته؛ بالتأكيد على أن جميع الظروف الآن في النصر تخدمه، من أجل أن يظهر أفضل مستوياته الكروية.

  • Joao Felix Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر

    النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي.

    صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ30 مليون يورو بالإضافة إلى متغيّرات أخرى؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى صيف عام 2027.

    ومنذ الانضمام للفريق النصراوي.. سجل النجم البرتغالي 16 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 18 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    ويتصدر فيليكس مع النصر، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات "العلامة الكاملة"؛ إلى جانب التأهُل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، بشكلٍ رسمي.

  • FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

