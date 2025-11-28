Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026Getty
أحمد فرهود

التشكيلة الحقيقية! .. الأهلي يشعل معركة كأس الملك بـ"رسالة ساخرة" إلى القادسية

هكذا سخر عملاق جدة الأهلي من نادي القادسية؟

سخر النادي الأهلي من نظيره القادسية، على هامش المباراة التي تجمع بين الناديين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وهذه هي المباراة الثانية التي تجمع الأهلي والقادسية، خلال أسبوع واحد فقط؛ والثالثة في الموسم الرياضي الحالي، بصفةٍ عامة.

وفاز الأهلي (5-1) على القادسية، مطلع الموسم الرياضي الحالي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ قبل أن يجدد انتصاره الأسبوع الماضي وبهدفين مقابل واحد، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    مباريات الأهلي والقادسية مليئة بالإثارة خارج الملعب

    المثير في الأمر أن المباراتين الماضيتين بين الأهلي والقادسية، تسببتا في جدلٍ واسع بالشارع الرياضي السعودي؛ حيث تقدّم فارس الشرقية بشكوتين، بعد كل منهما.

    الشكوى الأولى من القادسية؛ كانت للتأكيد على عدم شرعية مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، بدلًا من نادي الهلال "المنسحب".

    أما الشكوى الثانية فكانت الأكثر إثارة للجدل؛ حيث جاءت على خلفية تغيير الراقي "قائمته الرسمية"، قبل انطلاق مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

    إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

    وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

    ومن ناحيته.. يتمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.

  • الأهلي يسخر من القادسية على هامش مباراة أغلى الكؤوس

    المهم من ما سبق.. أن النادي الأهلي استغل شكوى القادسية، بعد مباراة الفريقين في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من أجل السخرية منه على هامش قمة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة.

    الأهلي قام بالإعلان عن تشكيلته الرسمية لمواجهة القادسية في ربع نهائي الكأس، عبر حسابه بمنصة "إكس"؛ تحت عنوان "التشكيلة الحقيقة".

    استخدام عنوان "التشكيلة الحقيقة"؛ هو سخرية غير مباشرة من نادي القادسية، تتعلق بأزمة المباراة الماضية.

    أي أن الأهلي أراد إيصال رسالة ساخرة إلى القادسية؛ بأن هذه هي التشكيلة التي ستخوض مباراة ربع النهائي، دون أي تغيير يستحق إثارة الجدل بشأنه.

    تشكيل الأهلي الأساسي ضد نادي القادسية

    فريق الأهلي الأول لكرة القدم خاض مباراته ضد نادي القادسية، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بأفضل تشكيل ممكن، تحت قيادة مديره الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

    وجاء في مقدمة تشكيل الأهلي ضد القادسية؛ كل من الساحر الجزائري رياض محرز، إلى جانب الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو والمهاجم الإنجليزي إيفان توني.

    وفيما يلي تشكيل الأهلي الذي خاض القمة ضد القادسية:

    * حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

    * خط الدفاع: ماتيو دامس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

    * خط الارتكاز: فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه.

    * الوسط الهجومي: ويندرسون جالينو، ماتيوس جونسالفيس، رياض محرز.

    * قلب الهجوم: إيفان توني.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 19.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 21.

