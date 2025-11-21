"مهاجم يلعب في الدفاع وعلى رياض محرز توفير ضحكاته الساخرة"! .. ماتياس يايسله يبتكر "أشياءً غريبة" مع الأهلي ضد القادسية

عندما تنتقل حرب المكاتب إلى أرضية الملعب؛ فالنتيجة يجب أن تكون مباراة يغلب عليها العصبية، أكثر من اللعب الجمالي الذي ينال إعجاب عشاق الساحرة المستديرة.

هذا ما حدث في مباراة الأهلي والقادسية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وكما نعلم.. القادسية يطالب حاليًا بسحب لقب كأس السوبر السعودي 2025-2026، من فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بحجة أن مشاركته في البطولة بدلًا من "المنسحب" الهلال، كانت غير قانونية.

المهم أن المباراة لم تخرج ممتعة فنيًا للناظرين؛ حيث غلبت عليها الإثارة التحكيمية، إلى جانب الاحتكاكات بين اللاعبين.

وفي النهاية.. نجح الفريق الأهلاوي بالفوز (2-1) على القادسية؛ رغم أنه لعب ناقص العدد طوال الشوط الثاني، بعد "طرد" متوسط ميدانه زياد الجهني.

وافتتح الأهلي النتيجة في الدقيقة السادسة، عن طريق نجمه البرازيلي ويندرسون جالينو، ليُعادل عبدالله آل سالم للقادسية في الدقيقة 64؛ قبل أن يخطف الإيفواري فرانك كيسييه أغلى 3 نقاط للراقي، بهدف الفوز في الدقيقة 66.

ووصل الأهلي بهذه النتيجة إلى نقطته الـ19، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تراجع القادسية إلى "المركز الخامس"، بتجمده عند النقطة 17.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الصعب جدًا على القادسية، مساء يوم الجمعة..