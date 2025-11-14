عندما تتشابه أقدار الأهلي مع برشلونة! .. جالينو "نسخة رافينيا" التي خسرها ماتياس يايسله بسبب الأطباء

المثير في الأمر أن أقدار النادي الأهلي مع النجم البرازيلي ويندرسون جالينو؛ تتشابه كثيرًا مع العملاق الإسباني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ويُعاني جالينو من شبح الإصابة في الموسم الحالي - كما ذكرنا -؛ وهو ما أثر على الفريق الأهلاوي، في كثير من المباريات.
وكان من المرجح أن لا تطول إصابة جالينو في الركبة؛ إلا أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 سنة، تعرض لانتكاسة حرمت الأهلي منه كثيرًا.
وتعرض جالينو للإصابة في منتصف سبتمبر 2025؛ وذلك قبل مواجهة الأهلي مع ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
ومن ثم.. عاد ويندرسون جالينو يوم 23 سبتمبر 2025، خلال مواجهة الأهلي مع بيراميدز المصري، ضمن منافسات كأس القارات الثلاث "آسيا، إفريقيا والمحيط الهادئ".
وانتكس جالينو بعد 30 دقيقة فقط من هذه المباراة؛ ليغيب حتى يوم 4 نوفمبر 2025، عندما عاد في لقاء الأهلي والسد القطري ضمن الجولة الرابعة من النخبة الآسيوية.
إلا أن النجم البرازيلي وبعد مشاركته في 23 دقيقة فقط كـ"بديل" ضد السد، وصناعته تمريرة حاسمة؛ غاب عن ديربي جدة أمام الاتحاد في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب نفس الإصابة.
كل ذلك يذكرنا بما حدث مع نادي برشلونة، فيما يتعلق بنجمه البرازيلي المتألق رافينيا دياز، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ما يُمكن أن نلخصه في الآتي:
* أولًا: رافينيا تعرض لإصابة في أوتار الركبة يوم 25 سبتمبر 2025، خلال مواجهة ريال أوفيدو في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.
* ثانيًا: برشلونة أعلن غياب رافينيا عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وذلك بسبب هذه الإصابة.
* ثالثًا: عاد رافينيا لتدريبات برشلونة مجددًا، قبل مواجهة ريال مدريد يوم 26 أكتوبر 2025 في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.
* رابعًا: تعرض رافينيا للانتكاسة خلال الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد، حيث يغيب على إثرها حتى الآن.
وهُنا.. يظهر تشابه أقدار الأهلي وبرشلونة، بخسارة اثنين من أهم نجوم الفريقين - يتخطى تأثيرهما تسجيل وصناعة الأهداف -، وبنفس السيناريو تقريبًا من إصابة وانتكاسة.
بل أن التشابه بين حالة الثنائي؛ هو أن الجهازين الطبيين في الأهلي وبرشلونة أصبحا المتهمين في الانتكاسة التي تعرض لها اللاعبين، بعد الاستعجال في إعادتهما دون التأكُد من الشفاء 100%.
وصرح الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعد انتكاسة جالينو في مواجهة بيراميدز، أن الجهاز الطبي للنادي أخبره بأن اللاعب جاهز للمشاركة في المباريات وبشكلٍ أساسي؛ قبل أن يتضح أن هذا الأمر غير صحيح أبدًا.