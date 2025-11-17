وسط الأنباء الكثيرة التي تتحدث عن احتمالية رحيل الجناح السعودي عبدالرحمن غريب عن النصر وربط اسمه بنادي الاتحاد، خرج وليد الشهري؛ المرشح الأسبق لرئاسة العميد، لتحذير إدارة النادي من التعاقد معه.
"بصق على نادينا واتصل بي ليترجاني خلال وجوده في الأهلي" .. مرشح رئاسة الاتحاد السابق يحذر من التعاقد مع عبدالرحمن غريب
ما القصة؟
عبدالرحمن غريب مرتبط بعقد مع النصر ينتهي بنهاية يونيو من عام 2026، ما يعني دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ بشكل مجاني، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري.
التقارير الصحفية أكدت أن النادي العاصمي سيفتح خط التفاوض مع صاحب الـ28 عامًا لتمديد إقامته بالفريق إلا أن اللاعب يشترط تقديم عرض مرضٍ له كي يوافق على توقيع العقود الجديدة.
ووسط هذا، زعمت تقارير أخرى أن الاتحاد والهلال وضعا أعينهما بالفعل على الجناح الأيسر السعودي، بجانب نادي القادسية.
تحذير الشهري من ضم غريب: بصق على الاتحاد
لم يقف وليد الشهري؛ المرشح الأسبق لرئاسة نادي الاتحاد، صامتًا أمام مزاعم البعض بشأن سعي شركة العميد للظفر بخدمات عبدالرحمن غريب..
الشهري حذر شركة النادي الجداوي من ضم الجناح السعودي بالتحديد، ليس لأسباب فنية في المقام الأول، إنما لأمور انضباطية وسلوكية تجاه الاتحاد خلال فترة تمثيله للأهلي قبل الانتقال للنصر في صيف 2022.
المرشح الأسبق لرئاسة النادي الجداوي لم يذكر اسم عبدالرحمن غريب تحديدًا في تحذيره، لكن كافة المواصفات التي ذكرها تنطبق عليه تمامًا، حتى أنه نفى أن يكون المقصود من حديثه سعي الاتحاد نحو عبدالإله العمري؛ مدافع النصر، كونه أشهر لاعب حاول العميد ضمه بالفعل خلال الفترة الماضية وربما يسعى نحوه مرة أخرى.
وكتب وليد الشهري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "آمل أن لا يكون حقيقة، تفكير الاتحاد في استعارة لاعب من فريق عاصمي خلال الفترة الشتوية، والسبب أن ذلك اللاعب كان يبصق على الاتحاد كلما مر بسيارته من أمام مقر نادي الاتحاد".
تذكير بواقعة رحيله عن الأهلي وابتزاز وكيله
وليد الشهري واصل تحذيره للاتحاد كذلك من ضم جناح النصر، مذكرًا برحيله عن الأهلي في صيف 2022، بعدما هبط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى.
وأشار الشهري إلى أن هناك مشكلة أخرى في ضم غريب ألا وهي وكيله جراح الظفيري، زاعمًا أنه ابتز الاتحاد في وقائع سابقة.
وواصل: "ذلك الشاب (يقصد غريب)، عندما علم أنه في قائمة التنسيق قبل أعوام، أسرع بطلب لقائي، يترجاني أن أقنع مدرب ناديه السابق عدم تنسيقه، حيث اتصلت بمدربه اللاتيني طالبًا منحه فرصة أخيرة".
وليد الشهري استطرد: "بعد عام أو اثنين، عندما وقع فريقه في منحة (يقصد الأهلي)، تخلى عن ناديه بتحريض من وكيله الذي يعرف عنه ابتزاز نادي الاتحاد بطرق واضحة مستغلًا بساطة مسؤولي الاتحاد السابقين.
"ليس أمر غريب أن من شب على كره الاتحاد، لن تمنعه الرواتب والمكافآت من تكرار عاداته، فمن باع ناديه الأول يبيع الاتحاد في لحظة ما".
واختتم باعدًا الظنون عن عبدالإله العمري: "لا يصح استحضار قصة إعارة عبدالإله العمري، لأن العمري كان محب للاتحاد قبل أن يبدأ في النصر، ولذلك أقدم نصيحة بالتأني قبل التفكير والتقرير".
مطالب كونسيساو في الاتحاد
رغم مزاعم رغبة الاتحاد في ضم غريب من النصر إلا أن التقارير الأخيرة تؤكد عدم تفكير البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للنمور، في التعاقد مع جناح.
بحسب الصحفي صالح الأحمد، فإن المدرب البرتغالي حدد 3 صفقات يحتاجها العميد في الشتاء المقبل، هم: حارس محلي دولي، مدافع محلي دولي ومهاجم مواليد.
وأشار صالح الأحمد إلى أن كونسيساو يريد استبعاد اثنين من قائمة الـ15 المحلية، على أن يتم تسجيل الحارس والمدافع الجديدين بدلًا منهما.
أما المهاجم المواليد فإن ضحيته سيكون المدافع الصربي جان كارلو سيميتش، بحسب صالح الأحمد.
- AFP
مسيرة عبدالرحمن غريب في الملاعب
صاحب الـ28 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بالنادي الأهلي، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018.
مع الفريق الأول للراقي، شارك غريب في 118 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 16 آخرين، فيما لم يتوج بأي بطولة على مدار تلك السنوات.
بينما كان ختام وجوده في قلعة الكؤوس سيئًا للغاية، حيث شارك في هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى بنهاية موسم 2021-2022.
لكن هنا رحل غريب عن الأهلي رافضًا البقاء معه في دوري يلو، حيث انضم للنصر في صيف 2022 مقابل 5.25 مليون يورو.
مع العالمي، خاض غريب 109 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 27 آخرين، لكنه كذلك لم يحصد معه أي بطولة رسمية.