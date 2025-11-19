"مؤشر خطير وسيتسبب في مشكلة كبيرة" .. الاتحاد يفاوض محمد العويس دون علم كونسيساو!

بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بصورة متذبذبة، بعدما افتتح موسمه بخسارة لقب كأس السوبر السعودي. فقد ودّع البطولة من دور نصف النهائي إثر الهزيمة أمام النصر بنتيجة (1-2)، في مباراة لم يُقدّم فيها الفريق المستوى المأمول.
دوري روشن السعودي.. نتائج متباينة
وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 8 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات فقط، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ما عكس حالة عدم الاستقرار الفني للفريق هذا الموسم.
وجاءت الخسائر الثلاث أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم الهلال في الجولة السادسة، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة في ديربي جدة أمام الأهلي خلال الجولة الثامنة.
النخبة الآسيوية.. بداية صعبة وردّة فعل قوية
قاريًا، لم يكن الظهور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة مقنعًا؛ إذ خسر الاتحاد مباراتيه أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية.
إلا أن الفريق عاد لاحقًا لتصحيح المسار، محققًا فوزين كبيرين؛ الأول على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، والثاني على الشارقة الإماراتي بثلاثية دون رد، ليُعيد شيئًا من التوازن لمسيرته الآسيوية.
كأس الملك.. تأهل مهم
وفي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، نجح الاتحاد في العبور إلى دور ربع النهائي، بعد فوز ثمين على النصر، ليواصل مشواره في البطولة بثقة أكبر.