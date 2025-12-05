معضلة فنية والأمل في يد كونسيساو .. معاناة "رودريجو مورا" في بورتو تعيد أمل الاتحاد في ضم الجوهرة البرتغالية

خلال الصيف الماضي، حاول الاتحاد التعاقد مع جوهرة بورتو البرتغالي، اللاعب الشاب رودريجو مورا صاحب الـ18 عامًا فقط، والذي قدم موسمًا رائعًا مع فريقه بالموسم الماضي، ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين، ليستمر اللاعب مع فريقه، ولكن يبدو أن القدر سيلعب دوره ويفتح الباب مجددًا أمام العميد.

الاتحاد وضع استراتيجية واضحة، وهي التركيز على تدعيم الفريق بمجموعة من اللاعبين الشباب، من أجل بناء جيل جديد قادر على قيادة النمور لتحقيق البطولات على مدار السنوات القادمة، ولذلك استهدف مورا من بورتو.

ولكن الوضع تغير خلال الموسم الحالي، الذي جعل رودريجو يواجه الكثير من الصعوبات في المشاركة مع فريقه عكس الموسم الماضي، ولذلك فأصبحت مسألة رحيله أسهل مما سبق.