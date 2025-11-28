كونسيساو في ورطة كبرى .. "الإصابة" تبعد نجمًا جديدًا من الاتحاد عن كلاسيكو الشباب!

في الوقت الذي يقاتل فيه سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من أجل تعويض بدايته "المتذبذبة" مع العميد، تلقى البرتغالي ضربة موجعة بغياب أحد نجوم الفريق في مباراة الكلاسيكو أمام الشباب.

ورغم نتائج الفريقين الأخيرة، ولكنها تظل قمة كروية ينتظرها عشاق الكرة السعودية، تجمع بين اثنين من كبار اللعبة في المملكة، الاتحاد والشباب، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، مساء السبت، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

وبعد ابتعاده كثيرًا في سباق دوري روشن، يبحث الاتحاد، عن مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، في كأس الملك، أمام الشباب، الذي يعاني كثيرًا مع مدربه ألجواسيل، في مواجهة تعيد إلى الأذهان، لقاء نصف النهائي الذي جمع بينهما في الموسم الماضي.