Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
محمود خالد

كونسيساو في ورطة كبرى .. "الإصابة" تبعد نجمًا جديدًا من الاتحاد عن كلاسيكو الشباب!

بعد إيقاف موسى ديابي..

في الوقت الذي يقاتل فيه سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من أجل تعويض بدايته "المتذبذبة" مع العميد، تلقى البرتغالي ضربة موجعة بغياب أحد نجوم الفريق في مباراة الكلاسيكو أمام الشباب.

ورغم نتائج الفريقين الأخيرة، ولكنها تظل قمة كروية ينتظرها عشاق الكرة السعودية، تجمع بين اثنين من كبار اللعبة في المملكة، الاتحاد والشباب، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، مساء السبت، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

وبعد ابتعاده كثيرًا في سباق دوري روشن، يبحث الاتحاد، عن مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، في كأس الملك، أمام الشباب، الذي يعاني كثيرًا مع مدربه ألجواسيل، في مواجهة تعيد إلى الأذهان، لقاء نصف النهائي الذي جمع بينهما في الموسم الماضي.

  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Social

    غياب جديد من صفوف الاتحاد

    وأفاد الإعلامي أحمد العجلان، بأن متوسط الميدان الجزائري، حسام عوار، قد تأكد غيابه عن مباراة الغد أمام الشباب، في ظل معاناته من الإصابة، حيث يحتاج لأسبوعين من أجل التعافي، والوصول للجاهزية المطلوبة للعودة إلى الملاعب.

    وغاب حسام عوار عن المشاركة في مباراة الاتحاد أمام الرياض، في الجولة التاسعة، التي كتبت الانتصار الأول للمدرب سيرجيو كونسيساو في دوري روشن، فيما عاد ليشارك لمدة 60 دقيقة، في مباراة الدحيل القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي شهدت خسارة ثقيلة للعميد بنتيجة (2-4).

    وفي ظل غياب حسام عوار، فإن كونسيساو، اعتمد على اللعب بأحمد الغامدي كصانع ألعاب، مع تبادل الأدوار مع الجناح الأيمن موسى ديابي.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عوار .. الغياب الخامس في الكلاسيكو

    ووفق ذلك، فإن حسام عوار، سجل الغياب الخامس لنجوم الاتحاد، عن مباراة الكلاسيكو ضد الشباب، بعد موسى ديابي، الذي يغيب للإيقاف، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الرياض، بسبب السلوك المشين.

    وبخلاف عوار وديابي، فإن الاتحاد يفتقد أيضًا لجهود الثلاثي أحمد الجليدان، معاذ فقيهي وسعد آل موسى.

    على الصعيد المقابل، نجد الشباب "مُهددًا" بفقدان أحد أبرز نجومه، وهو القائد البلجيكي يانيك كاراسكو الذي قد يغيب عن المواجهة بسبب الإصابة، فيما عاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، للمشاركة في التدريبات الجماعية، وسجل هدفه الأول في دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، في مباراة الأخدود الماضية، ليصبح مرشحًا لحمل لواء الليث أمام فريقه السابق في قمة كأس الملك.

  • الاتحاد يذكر الشباب بكابوس الماضي

    ونشر الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، عدة مقاطع فيديو، من أجل التذكير بالقمة التي جمعت بين الفريقين في نصف نهائي كأس الملك، خلال الموسم الماضي، والتي شهدت انتصارًا مثيرًا للعميد في الدقائق الأخيرة بنتيجة (3-2)، وسط تألق لافت للمدافع دانيلو بيريرا، الذي لعب دور البطولة في تأهل النمور إلى النهائي.

    ويدخل الاتحاد قمة الكأس، متفائلًا بتكرار سيناريو مشابه عن نظيره في الموسم الماضي، بالتأهل لملاقاة الشباب بعد إقصاء أحد عمالقة الرياض من أغلى الكؤوس.

    الاتحاد في موسم 2024-2025، قابل الشباب في نصف النهائي، بعدما نجح في إقصاء الهلال من ربع النهائي بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدفين لمثلهما، فيما ضرب موعدًا مع الليوث، في ربع نهائي النسخة الحالية "2025-2026"، بعد التغلب على النصر بنتيجة (2-1).

  • بين مفاجأة الكأس والتعثر آسيويًا .. محطات الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

    موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    ثمانية أندية قد ضمنت مقاعدها في دور ربع النهائي، وجاءت مواجهات هذا الدور على النحو التالي: الخلود أمام الخليج، الأهلي أمام القادسية، الهلال أمام الفتح، والاتحاد أمام الشباب.

    ومن المقرر أن تُلعب مباريات هذا الدور يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، قبل أن تُحدد القرعة المنتظرة مسار الأندية المتأهلة نحو المباراة النهائية.

    موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

    يستضيف الاتحاد نظيره الشباب على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.

    الاتحاد نجح في الإطاحة بالنصر في ثمن النهائي ليؤكد رغبته في حصد اللقب للعام التالي على التوالي بعد التتويج بالمسابقة على حساب القادسية العام الماضي.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الرياض crest
الرياض
الرياض
دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد