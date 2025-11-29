Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Social
محمود خالد

بعد هجوم الجمهور عليه .. كونسيساو يفسر استبدال دومبيا أمام الشباب، وخطة ذكية وراء تأهل الاتحاد!

الاتحاد يواصل الزحف نحو الدفاع عن لقبه في كأس الملك..

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن العديد من النقاط، حول استبدال محمدو دومبيا، متوسط ميدان الفريق، وأحد نجوم كلاسيكو الشباب، وخطته لإسقاط الليث في كأس الملك، وردّه على تفاوت أداء العميد، تحت قيادته، في مختلف المسابقات.

وعن جدارة، حجز الاتحاد، حامل اللقب، بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2025-2026، بعد اكتساح الشباب، بنتيجة (4-1)، في مباراة دور الثمانية، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتقدم عبد الرزاق حمد الله، بهدف لصالح الشباب، ضد فريقه السابق، في الدقيقة 14، قبل أن يفجر الاتحاد برباعية جاءت عن طريق محمدو دومبيا و"هاتريك" كريم بنزيما في الدقائق 20 و30 و84 و85.

  • Mahamadou DoumbiaGOAL AR

    ردً على هجوم جماهير الاتحاد

    وتلقى كونسيساو، انتقادات من قِبل جماهير نادي الاتحاد، بسبب قراره بـ"استبدال" محمدو دومبيا في مباراة الشباب، رغم أن قراره جاء في الدقيقة 89، حينما قرر إشراك فيصل الغامدي بديلًا له.

    ووجه البرتغالي معلومة صادمة للجماهير، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بقوله إن دومبيا كان يتلقى العلاج بين شوطي المباراة، وطلب استبداله، وإن إصابته كانت خطيرة في العضلة الضامة، إلا أن كونسيساو كان يبحث عن "تأمين" النتيجة، وبصفته لاعبًا سابقًا، فاللاعبون الحاليون مستعدون للتضحية من أجل "نمر" الاتحاد.

    وحول قراره المفاجئ بإشراك حسام عوار في مواجهة الشباب، رغم التقارير التي أفادت بتأكيد استبعاده من المباراة للإصابة، قال كونسيساو، إن الجزائري كان يعاني من شد عضلي، إلا أنه وضعه سليم، وقدم المساعدة عندما شارك في اللقاء.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    خطة كونسيساو لإسقاط الشباب

    وفي سياق متصل، رد كونسيساو عن سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، حول الاعتماد على ثلاثية حسن كادش وفابينيو ودانيلو بيريرا في الخلف، مضيفًا أن التفاهم بين اللاعبين ذوي الخبرة في الخطوط الخلفية، ساعد الاتحاد ومنحه الفرصة لصنع العديد من الفرص.

    وأوضح كونسيساو أنه كان يعلم بأن الشباب لديه تكتل دفاعي في العمق، ليقرر إغلاق العمق بإحكام، مع تفعيل الأطراف، ومنه جاءت الأهداف.

  • اختلاف كبير بين المواجهة الآسيوية والكأس

    ولا يزال تذبذب المستوى واضحًا على الاتحاد، تحت قيادة كونسيساو، والذي دخل مباراة الكأس، بآلام الخسارة الثقيلة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الدحيل القطري بنتيجة (2-4)، قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات، بانتصار مريح أمام الشباب.

    واعترف كونسيساو، بأنه لا يملك إجابة واضحة حول ذلك التفاوت في الأداء، إلا أن كل مباراة تختلف عن نظيرتها، مضيفًا أن الاتحاد لم يكن موفقًا في المواجهة الماضية؛ سواءً في أمور تخص اللاعبين أو أمور أخرى خارج الملعب، كما قال "هناك أيام تسير معك الأمور بشكل جيد، وأيام أخرى لا، وهذا طبيعي، ولكننا حضرنا لهذه المباراة بشكل جيد".

    وأضاف البرتغالي أن لا يمكن تحميل الدفاع مسؤولية استقبال الأهداف، كون الفريق 11 لاعبًا، مؤكدًا أن الجميع يتحمل المسؤولية، دفاعيًا وهجوميًا، سواءً سجل أو استقبل هدفًا، مثلما فعل حسن كادش في لقطة الهدف الثاني.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    الاتحاد في موسم 2025-2026 .. عملاق في الكأس ومتعثر آسيويًا

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    واستعاد الاتحاد توازنه، بتحقيق أول انتصار مع كونسيساو، في دوري روشن، خلال مباراة الجولة التاسعة أمام الرياض، ليحل في المركز السابع، برصيد 17 نقطة.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر، ثم صعد إلى دور الأربعة، بعد اكتساح الشباب برباعية.

    ويشهد دوري روشن السعودي، فترة توقف "جديدة"، في إطار استعداد المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الرياض crest
الرياض
الرياض
دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد