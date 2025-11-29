بعد هجوم الجمهور عليه .. كونسيساو يفسر استبدال دومبيا أمام الشباب، وخطة ذكية وراء تأهل الاتحاد!

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن العديد من النقاط، حول استبدال محمدو دومبيا، متوسط ميدان الفريق، وأحد نجوم كلاسيكو الشباب، وخطته لإسقاط الليث في كأس الملك، وردّه على تفاوت أداء العميد، تحت قيادته، في مختلف المسابقات.

وعن جدارة، حجز الاتحاد، حامل اللقب، بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2025-2026، بعد اكتساح الشباب، بنتيجة (4-1)، في مباراة دور الثمانية، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وتقدم عبد الرزاق حمد الله، بهدف لصالح الشباب، ضد فريقه السابق، في الدقيقة 14، قبل أن يفجر الاتحاد برباعية جاءت عن طريق محمدو دومبيا و"هاتريك" كريم بنزيما في الدقائق 20 و30 و84 و85.