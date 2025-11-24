Fabinho Benzema Sergio Conceicao Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

الاتحاد يغرق! .. الدحيل "يعري" وسط العميد وكريم بنزيما "يفضح" سيرجيو كونسيساو كرويًا

صفعة قطرية قوية تُعقد من موقف نادي الاتحاد آسيويًا..

سواء كنت مشجعًا لنادي الاتحاد أم لا؛ فعندما تنظر إلى الحال الذي وصل إليه هذا العملاق الجدّاوي الكبير في الموسم الحالي، بالتأكيد ستسأل نفسك: "ماذا حدث؟!".

الاتحاد الذي سيطر على الألقاب المحلية في الموسم الماضي 2024-2025، بحصوله على ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ يُعاني بشدة في العام الرياضي الحالي.

مُعاناة العميد في الموسم الحالي، لا تقتصر على البطولات المحلية فقط؛ بل تظهر أيضًا في دوري أبطال آسيا "النخبة"، وآخرها في مواجهة نادي الدحيل القطري.

وسقط الاتحاد (2-4) أمام مستضيفه الدحيل، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

وتقدّم الدحيل بأربعة أهداف دون رد؛ عن طريق نجمه الجزائري عادل بولبينة "هاتريك" في الدقائق 5 و33 و53، والمهاجم البولندي كريستوف بياتيك في الدقيقة 74.

وبعدها.. أعاد المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، فريقه الاتحاد إلى أجواء المباراة، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 76 و83؛ ولكنهما لم يكفيا للخروج ولو بنقطة وحيدة، من أمام الفريق القطري.

وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة السادسة، في "المركز السابع" مؤقتًا بجدول ترتيب منطقة الغرب؛ بينما ارتقى الدحيل إلى "المركز السادس"، بـ7 نقاط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الاتحاد أمام الدحيل، مساء اليوم الإثنين.. 

    وسط الاتحاد "يتعرى" أمام مهارات نجوم الدحيل

    منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ونحن وغيرنا نُعيد ونُكرر أن وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ هو نقطة الضعف الأكبر، في صفوف هذا العملاق الجدّاوي.

    لكن مؤخرًا شهدنا تطور نسبي في مستوى خط وسط الاتحاد؛ خاصة في المباريات التي يُشارك فيها النجم المالي محمدو دومبيا، المنضم إلى صفوف الفريق الأول صيف العام الحالي.

    ومع أداء دومبيا الرائع، تحسن مستوى ثنائي الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس والفرنسي نجولو كانتي؛ بدرجة جعلتهما يعودا إلى منتخبيهما الوطنيين، بعد فترة غياب طويلة.

    إلا أن مباراة الاتحاد والدحيل القطري، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ جاءت لتُعري مستوى فابينيو وكانتي، ومعهما الجزائري حسام عوار.

    هذا الثلاثي الاتحادي فشل بشكلٍ كبير للغاية، في مواجهة الدحيل الآسيوية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم الضغط على حامل الكرة في الدحيل؛ مع ترك مساحات كبيرة للتسديد.

    * ثانيًا: البطء الشديد؛ وبالتالي عدم القدرة على مجاراة سرعات ومهارات نجوم الدحيل.

    * ثالثًا: التمركز الخاطئ؛ سواء في عمليات المساندة الدفاعية أو البناء الهجومي.

    ولاحظ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، كل هذه النقاط بالفعل؛ وذلك عندما التقطته الكاميرا وهو يتحدث بغضب مع عوار، بعد هدف الدحيل الثاني.

    وظهرت العيوب الثلاثة "من مساحات بين الوسط والدفاع وبطء الثلاثي كانتي وفابينيو وعوار إلى جانب التمركز السيئ"؛ وذلك في هدف الدحيل الثاني تحديدًا، والذي سجله النجم الجزائري عادل بولبينة في الدقيقة 33.

    خطأ سيرجيو كونسيساو "القاتل" في مباراة الاتحاد والدحيل

    واستكمالًا للنقطة الماضية؛ سنتحدث الآن عن الخطأ الكبير الذي ارتكبه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    كونسيساو لم يعتمد على متوسط ميدانه المالي محمدو دومبيا، في "التشكيل الأساسي" ضد نادي الدحيل القطري؛ بل أدخله بديلًا بعد التأخُر (0-3) في النتيجة.

    وحسن دومبيا من أداء خط وسط الاتحاد بعد نزوله بديلًا؛ ما يجعلنا نتساءل: "لماذا لم يعتمد عليه كونسيساو أساسيًا".

    ومثلما ذكرنا في السطور الماضية، مستوى خط وسط العميد الاتحادي تحسن مع دومبيا؛ ورغم ذلك لا يزال المدير الفني البرتغالي يُكابر، ويعتمد على الثلاثي "الثقيل" الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو تافاريس والجزائري حسام عوار.

    أيضًا.. اعتمد كونسيساو على نقطة تكتيكية في بعض المباريات الماضية، أظهرت الكثير من النجاح بالفعل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على أحمد الغامدي أو البرتغالي روجر فيرنانديز كـ"جناح أيمن".

    * ثانيًا: لعب الجناح الأيمن الفرنسي موسى ديابي كـ"مهاجم وهمي"؛ حال الاعتماد على الغامدي أو فيرنانديز.    

    * ثالثًا: حصول المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على حرية كبيرة في الحركة؛ وذلك في كل مرة يشارك فيها ديابي كـ"مهاجم وهمي".

    وقام كونسيساو بمفاجأتنا، عندما عاد إلى أسلوب الاتحاد التقليدي ضد الدحيل؛ بالاعتماد على جناحين صريحين - ديابي والهولندي ستيفن بيرجفاين -، مع بنزيما كمهاجم تقليدي.

    كريم بنزيما "يفضح" عناد سيرجيو كونسيساو الكروي!

    وسنبني على النقطة السابقة، في حديثنا عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    وكما ذكرنا.. عودة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، لطريقة اللعب التقليدية للفريق الأول؛ جعلتنا نشاهد بنزيما مُقيدًا فوق أرضية الملعب، ويغرق بين دفاعات الدحيل القطري.

    لكننا شاهدنا وجهًا آخر لبنزيما ضد الدحيل، بعد التبديلات التي أجراها كونسيساو في خط الهجوم؛ وذلك بإدخال البرتغالي روجر فيرنانديز، إلى جانب أحمد الغامدي.

    وقتها.. حصل الجناح الأيمن موسى ديابي على الحرية للعب كـ"مهاجم وهمي"، مع التزام فيرنانديز بالخط، وعدم تقيّد بنزيما داخل منطقة الـ18 للدحيل؛ وهو ما أسفر عن التالي:

    * أولًا: صعوبة رقابة مدافعي الدحيل لبنزيما.

    * ثانيًا: إيجاد بنزيما لمساحات من أجل التحرك والتسديد.

    * ثالثًا: هذه المساحات أسفرت عن تسجيل بنزيما هدفين للاتحاد.

    وهذا يجعلنا نتساءل عن سر عناد كونسيساو وعودته للأسلوب القديم، والذي يقيّد بنزيما في الحركة؛ رغم أنه وجد "كلمة السر"، التي تساعد المهاجم الفرنسي على التألق.

    كلمة أخيرة.. سيرجيو كونسيساو قد يلحق بلوران بلان قريبًا

    الملخص من كل ما سبق؛ هو أن المدير الفني البرتغالي لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو، يتحمل وحده مسؤولية الهزيمة ضد الدحيل القطري.

    نعم.. فريق الاتحاد الأول لكرة القدم يحتاج إلى عديد الصفقات، لتحسين الجودة الفنية؛ إلا أنه كان من الممكن أن يظهر بشكلٍ أفضل في بعض المباريات، على الرغم من ذلك.

    بمعنى.. الاتحاد يملك حلولًا لبعض عيوبه بالفعل، مثل النجم المالي محمدو دومبيا في خط الوسط، والجناحين روجر فيرنانديز وأحمد الغامدي في المقدمة؛ إلا أن كونسيساو ومن قبله المدير الفني الفرنسي المُقال لوران بلان، يكابران في اختياراتهما.

    ونشاهد مجاملات لبعض الأسماء في الاتحاد، خاصة متوسط الميدان البرازيلي فابينيو؛ وهو ما يُعد جريمة كروية، يدفع ثمنها العميد غاليًا.

    * أرقام سيرجيو كونسيساو مع نادي الاتحاد:

    - مباريات: 9.

    - فوز: 4.

    - تعادل: 2.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 18.

    - أهداف مستقبلة: 15.

    وإذا استمرت هذه النتائج المتواضعة، مع مجاملة بعض الأسماء على حساب الاتحاد؛ فمن المؤكد أن مصير كونسيساو، لن يختلف كثيرًا عن بلان.

