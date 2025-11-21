نجوم تحت المجهر ضد القادسية .. روجر إيبانيز في مرحلة "الفان دايك" ويجب التخلص من تفاحة الأهلي الفاسدة!

الحكم على اللاعبين سواء بشكلٍ إيجابي أو سلبي، يكون أفضل دائمًا في المباريات الكبيرة؛ لأنها تكشف القيمة الفنية الحقيقية، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

وبما أن نادي القادسية أصبح من الفرق الصعبة في الملاعب السعودية؛ فإننا نستطيع أن نحكم على عدد من نجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بشكلٍ أفضل بالفعل.

الأهلي حقق الفوز (2-1) على فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

فوز الأهلي جاء على الرغم من اللعب بـ"نقص عددي"، لمدة 45 دقيقة كاملة؛ حيث تم "طرد" متوسط الميدان الشاب زياد الجهني، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وافتتح الأهلي النتيجة في الدقيقة السادسة، عن طريق نجمه البرازيلي ويندرسون جالينو، ليُعادل عبدالله آل سالم للقادسية في الدقيقة 64؛ قبل أن يخطف الإيفواري فرانك كيسييه أغلى 3 نقاط للراقي، بهدف الفوز في الدقيقة 66.

ووصل الأهلي بهذه النتيجة إلى نقطته الـ19، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تراجع القادسية إلى "المركز الخامس"، بتجمده عند النقطة 17.

وتسلط النسخة العربية من موقع "جول"، الأضواء على لاعب تألق مع الأهلي ضد القادسية، وآخر خيب الآمال المعقودة عليه؛ وهما المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني..