Roger Ibanez Ivan Toney GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

نجوم تحت المجهر ضد القادسية .. روجر إيبانيز في مرحلة "الفان دايك" ويجب التخلص من تفاحة الأهلي الفاسدة!

ظهور إيجابي وآخر سلبي لثنائي الأهلي..

الحكم على اللاعبين سواء بشكلٍ إيجابي أو سلبي، يكون أفضل دائمًا في المباريات الكبيرة؛ لأنها تكشف القيمة الفنية الحقيقية، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

وبما أن نادي القادسية أصبح من الفرق الصعبة في الملاعب السعودية؛ فإننا نستطيع أن نحكم على عدد من نجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بشكلٍ أفضل بالفعل.

الأهلي حقق الفوز (2-1) على فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

فوز الأهلي جاء على الرغم من اللعب بـ"نقص عددي"، لمدة 45 دقيقة كاملة؛ حيث تم "طرد" متوسط الميدان الشاب زياد الجهني، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وافتتح الأهلي النتيجة في الدقيقة السادسة، عن طريق نجمه البرازيلي ويندرسون جالينو، ليُعادل عبدالله آل سالم للقادسية في الدقيقة 64؛ قبل أن يخطف الإيفواري فرانك كيسييه أغلى 3 نقاط للراقي، بهدف الفوز في الدقيقة 66. 

ووصل الأهلي بهذه النتيجة إلى نقطته الـ19، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تراجع القادسية إلى "المركز الخامس"، بتجمده عند النقطة 17.

وتسلط النسخة العربية من موقع "جول"، الأضواء على لاعب تألق مع الأهلي ضد القادسية، وآخر خيب الآمال المعقودة عليه؛ وهما المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني..  

  • Roger Ibanez Al AhliGetty Images

    روجر إيبانيز.. مدافع الأهلي في مرحلة "الفان دايك" الآن!

    فيرجيل فان دايك.. عندما يتم ذكر اسم هذا النجم الهولندي الكبير؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أفضل المدافعين، في عالم كرة القدم.

    ويتمنى الكثير من المدافعين أن يصبحوا مثل فان دايك بالفعل؛ بل ومحاولة تقليد نجم العملاق الإنجليزي ليفربول، في مباريات أنديتهم.

    ومؤخرًا.. تعرض البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، للهجوم من بعض النقاد؛ الذين اعتبروا أن نجم قلعة الراقي يحاول تقليد فان دايك، حاليًا.

    وعن ذلك يقول الناقد الرياضي أحمد عفيفي؛ بالحرف الواحد: "إيبانيز في مرحلة الفان دايك.. يحاول أن يقوم بما يفعله مدافع ليفربول؛ فيرتكب العديد من الأخطاء".

    وبالفعل.. أداء المدافع البرازيلي شهد تذبذبًا كبيرًا، في الموسم الحالي 2025-2026؛ وذلك على عكس العام الرياضي الماضي، الذي شهد إبداعه فوق أرضية الملعب.

    ولكن.. في مباراة الأهلي والقادسية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ أثبت إيبانيز قيمته الكبيرة وأنه يستحق أن يكون في مرحلة "الفان دايك"، بشكلٍ حقيقي وليس ساخر.

    هُنا.. نحن لا نتحدث عن المقارنة بين الثنائي أو تشبيه إيبانيز بالمدافع الهولندي؛ ولكننا نشير إلى التألق الكبير الذي كان عليه نجم الأهلي ضد القادسية، في واحدة من أصعب مباريات الدوري.

    ويُمكن تلخيص المستوى الرائع الذي ظهر عليه إيبانيز، في مباراة الأهلي والقادسية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الخروج السليم بالكرة من الخلف للأمام؛ ما قلل من الضغط على دفاعات الأهلي.

    * ثانيًا: النجاح في جميع الصراعات الهوائية؛ ما منع العديد من الكرات الخطيرة على مرمى الأهلي.

    * ثالثًا: القراءة الجيدة للعب الخصم؛ ما ساهم في استخلاص العديد من الكرات القدساوية.

    وبصفةٍ عامة.. كان إيبانيز قائدًا حقيقًا للأهلي، فوق أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة جدة؛ ما ساعد فريقه في حصد 3 نقاط صعبة جدًا، في مسابقة دوري روشن السعودي.

  • Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    لا تحرموا روجر إيبانيز من "نصفه الثاني" في دفاع الأهلي

    يظهر من مباراة إلى أخرى لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، التفاهم الكبير بين الثنائي الدفاعي "البرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال".

    ويقدّم ديميرال مستويات رائعة مع الأهلي في الوقت الحالي؛ ما يجعل التجديد معه أمرًا لا يقبل النقاش، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو 2026.

    وبعيدًا عن كون التجديد مع ديميرال ضروريًا، بسبب مستوياته الفردية الرائعة؛ إلا أن استمرار هذا المدافع التركي الرائع، سيضمن مواصلة إيبانيز لتألقه الكبير.

    وكما ذكرنا.. هُناك تفاهم كبير بين إيبانيز وديميرال؛ ولذلك فإن رحيل المدافع التركي إذا حدث، من شأنه أن يؤثر على توازن النجم البرازيلي أيضًا.

    ومن غير المعروف؛ هل سيستطيع إيبانيز أن يجد نفس التفاهم مع أي مدافع آخر غير ديميرال، أم سيُعاني بدرجة قد تدمر دفاعات الأهلي بالكامل.

  • Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني.. "الحاضر الغائب" في قمة الأهلي والقادسية

    ومن البرازيلي روجر إيبانيز؛ سننتقل بحديثنا إلى الإنجليزي إيفان توني، قلب هجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    توني الذي ابتعد عن تشكيل الأهلي "الأساسي" مؤخرًا؛ شارك منذ بداية المباراة ضد نادي القادسية مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ولم يقدّم المهاجم الإنجليزي أي شيء يذكر في المباراة؛ حيث يُمكن تلخيص ظهوره ضد القادسية في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: ثقل الحركة فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: عدم استغلال المساحات في دفاعات القادسية.

    * ثالثًا: الفشل في التفاهم أو الربط الجيد مع زملائه في خط الهجوم.

    ويكفي أن نقول بإن توني فقد 18 كرة خلال مواجهة الأهلي والقادسية؛ كما لم يصنع أي فرصة، مع فشله في جميع محاولات المراوغة.

  • Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يجب على الأهلي التخلص من "التفاحة الفاسدة" فورًا!

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. نستطيع أن نقول بإن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ ظهر كـ"المهموم" في مواجهة القادسية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ويبدو أن توني "مهموم" بالرحيل عن الأهلي بالفعل، والعودة إلى الملاعب الإنجليزية مجددًا؛ من أجل تعزيز فرصه في التواجد ببطولة كأس العالم 2026.

    وحسب العديد من التقارير المحلية والعالمية، تلقى توني عروضًا عديدة من الدوري الإنجليزي؛ للتوقيع معه بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    بل أبعد من ذلك.. برنامج "المنتصف" كشف عن أن المهاجم الإنجليزي لا يخوض التدريبات بجدية، مع باقي زملائه في صفوف الفريق الأهلاوي؛ لرغبته بالرحيل.

    ومن هُنا.. نستطيع أن نؤكد أن هذا الأمر لن يفيد الأهلي أبدًا؛ لذلك أصبح عليه التفكير جديًا بالاستغناء عن إيفان توني، في الميركاتو الشتوي.

    الاستغناء عن توني؛ سيكون بمثابة التخلص من لاعب مستهتر أو "تفاحة فاسدة"، قد تؤدي إلى نشر المشاكل داخل أروقة النادي الأهلي المغلقة.

    هذا الوصف ضد توني قد يكون شديدًا؛ ولكن إذا صدقت التقارير أن اللاعب لا يخوض التدريبات والمباريات بجدية، فإن هذا الأمر هو كارثة بالفعل يجب التصدي لها فورًا.