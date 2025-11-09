اجلبوا حكامًا على قدر الأموال التي ندفعها! .. الأهلي يقرر التصعيد رسميًا ضد "أزمة" مباراة الرياض

وكان ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، قد انتقد لجنة الحكام برسالة شديدة اللهجة، عقب مباراة الرياض، بقوله "لا يوجد أكثر من هذا الاستفزاز التحكيمي، لا يمكننا تحمل هذا، خاطبنا لجنة الحكام، وبعد أن جلست معهم عرفت الوضع الآن".

واستطرد "بعد احتساب ركلة جزاء على المدافع إيبانيز، أنتظر التعليقات، هل كان هناك تكبير للجسد، أم اليدين في وضعهما الطبيعي؟ في كل موسم يكون هناك إحصائيات بالبرامج، نجد الأهلي فيها متصدرًا في التضرر التحكيمي، ونتحمل سوء النتائج، وتفاوتها، ولا نتحمل أكثر من التحكيم"

وتابع الفهمي "لا ندعى المظلومية، وخاطبنا في البداية، وتعمدنا أن نتريث في عدم إصدار بيان، حتى نجلس مع التحكيم، وهذه هي النتيجة في النهاية".

ووصف متحدث الأهلي، ركلة الجزاء التي أقرها الحكم للرياض، بأنها لا تحتسب إلا في اليونان، وعلى الراقي أن ينقل مباراته في اليونان، مضيفًا "ركلة الجزاء التي لم تحتسب لجالينو، اللجنة ترى أنها جزائية والجميع اتفق على ذلك، وقررنا أن يكون كل الحكام لمبارياتنا أجانب، ولكن بهذا السوء، لا يوجد حكم سينفع معنا، سواءً محليًا أم أجنبيًا".