"تذكر روبياليس".. بيريز يواجه اتهامات بـ"الكذب والتلاعب" بعدما أشعل "قضية نيجريرا"!
ماذا قال بيريز عن "قضية نيجريرا"؟
استغل فلورنتينو بيريز منبر الجمعية العمومية لشن هجوم غير مسبوق على الغريم التقليدي برشلونة، معيداً إحياء الدراما المحيطة بقضية "نيجريرا" بتصريحات نارية شككت في نزاهة "أفضل حقبة رياضية" للنادي الكتالوني.
وأكد بيريز في خطابه أمام الأعضاء أن ما حدث بين عامي 2001 و2018 "ليس أمراً طبيعياً"، مشدداً بلهجة حادة على أن دفع ما يقارب 8.4 مليون يورو لشخص يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (CTA) على مدار 17 عاماً لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، قائلاً: "مهما كان السبب، هذا ليس طبيعياً".
ولمح رئيس النادي الملكي بوضوح إلى وجود علاقة سببية مريبة بين هذه المدفوعات الضخمة وبين النجاحات الرياضية الكاسحة التي حققها البلوغرانا في تلك الفترة، واصفا التزامن بين تدفق الأموال وحصد الألقاب بالمصادفة التي تدعو للريبة، خاصة وأن إنريكيز نيغريرا كان يمتلك سلطة القرار في ترقية الحكام أو تخفيض درجاتهم، مما يضع علامات استفهام كبرى حول نزاهة المنافسة وعدالة التحكيم طوال تلك السنوات الطويلة.
بلغة الأرقام.. بيريز يستعرض "شذوذ" البطاقات الحمراء
لم يكتفِ بيريز بالتصريحات الإنشائية والاتهامات المرسلة، بل لجأ إلى لغة الأرقام والرسوم البيانية لتدعيم نظرية "المحابة التحكيمية"، مستعرضاً إحصائيات صادمة حول الفوارق في البطاقات الحمراء. وأشار "القرش الأبيض" إلى وجود خلل إحصائي فاضح، موضحاً أن برشلونة تمتع برصيد إيجابي هائل في البطاقات الحمراء وصل إلى (+49) خلال فترة نفوذ نيجريرا، في حين كان رصيد ريال مدريد (-1) فقط، وهو تباين وصفه بغير المنطقي. ولإثبات وجهة نظره بأن هذا "الشذوذ الإحصائي" يقتصر على إسبانيا فقط، عقد بيريز مقارنة دقيقة مع المسابقات الأوروبية، حيث أظهرت البيانات أن الرصيد في أوروبا متطابق تقريباً (+12 لبرشلونة و+13 لمدريد)، وهي أرقام تتماشى مع المعدلات الطبيعية لأندية النخبة مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.
واستخدم بيريز هذه المفارقة الرقمية كدليل دامغ على أن "البيئة التحكيمية" في الليغا كانت موجهة لخدمة طرف واحد، تاركاً الحكم النهائي لأعضاء النادي وللجمهور بقوله: "استنتجوا ما شئتم"، في إشارة واضحة إلى أن الأرقام تكشف عمق الأزمة التي عانى منها ريال مدريد محلياً مقارنة بوضعه الطبيعي أوروبياً.
هجوم مضاد.. فوتو يفتح ملفات الماضي
في المقابل، لم يمر خطاب بيريز دون تفنيد قاسٍ ومباشر من الإعلام الإسباني، حيث شن الصحفي إسحاق فوتو عبر برنامج "تيمبو دي جويجو" في إذاعة "كادينا كوبي" هجوماً مضاداً شرساً، متهماً رئيس ريال مدريد بالكذب الصريح والتلاعب بالحقائق لتضليل الجمهور.
وواجه فوتو بيريز بماضيه الإداري قائلاً بوضوح: "أريد أن أذكر الجميع بأن فلورنتينو كان عضواً في مجلس إدارة لويس روبياليس"، في إشارة ساخرة لتناقض حديث بيريز عن تضارب المصالح المتعلق بخافيير تيباس، مضيفاً بتهكم: "أتذكر: روبياليس، روبياليس".
ولم يتوقف الصحفي عند هذا الحد، بل اتهم بيريز باختلاق وقائع غير صحيحة، مشدداً على أنه كذب بشأن الحكم جونزاليس فويرتس الذي "لم يهدد ريال مدريد أبداً"، كما أخرج تصريحات فران سوتو (رئيس لجنة الحكام) عن سياقها.
وفيما يخص قضية نيجريرا، أكد فوتو أن بيريز تلاعب بالتسلسل الزمني للأحداث ليظهر كبطل، موضحاً أن خافيير تيباس ورابطة الليجا كانوا السباقين لتقديم الشكوى لمكتب المدعي العام، بينما انضم ريال مدريد للقضية كطرف مدني بعد شهر كامل، مختتماً هجومه بوصف حديث بيريز عن "كرة القدم المجانية" بأنه "ديماغوجية" تهدف لدغدغة مشاعر الجماهير دون سند واقعي.
ماذا بعد لريال مدريد برشلونة؟
سادت حالة من الغليان داخل الأوساط الكتالونية رداً على الهجوم "العدائي" الذي شنه فلورنتينو بيريز، حيث اعتبرت بيئة برشلونة أن رئيس ريال مدريد يمارس "تزييفاً للتاريخ" عبر التلاعب بالأرقام واجتزاء السياقات في قضية "نيجريرا".
وتفسر إدارة لابورتا هذا التصعيد كمحاولة للضغط على الحكام الحاليين وصرف الأنظار عن النجاحات الرياضية لبرشلونة، علمًا بأن المنافسة في الدوري الإسباني هذا الموسم في قمة اشتعالها، حيث يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد خوض 13 جولة من عمر المسابقة.
