"سعيد في السعودية وراتبه ضخم" .. إيفان توني يرد على اهتمام 3 أندية إنجليزية بشكل حاسم!

أكد المدير الرياضي الجديد للأهلي، روي بيدرو براس، أن النادي لا يعتزم الدخول في أي مفاوضات لبيع أو إعارة إيفان توني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أن النادي، المدعوم باستثمارات حكومية ضخمة، لن يفكر في التخلي عن هدافه إلا في حال التعاقد مع بديل من الطراز العالمي، وهو أمر غير مرجح في منتصف الموسم.

ويستند موقف الأهلي إلى حالة الاستقرار التي يعيشها توني في جدة، حيث تشير تقارير talkSPORT إلى أن معسكر اللاعب أبلغ الأندية الإنجليزية المهتمة بأنه سعيد بظروفه الحالية ويحصل على راتب ضخم يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا دون ضرائب.

عقده الممتد حتى عام 2028 يمثل بدوره عائقًا أمام أي صفقة محتملة، إضافة إلى أن اللاعب مطالب بالبقاء خارج بريطانيا حتى أبريل 2026 للحفاظ على وضعه الضريبي، ما يجعل أي عودة مبكرة محفوفة بتعقيدات مالية كبيرة.

براس شدد قائلاً: "إيفان توني لاعب مميز، مهاجم من الطراز الأول. الشائعات حول خروجه المحتمل في يناير لا تستند إلى الواقع. هذا غير صحيح. نحن نعتمد عليه، وليس من المنطقي مناقشة هذا الموضوع في نوفمبر".