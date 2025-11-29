Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee و محمد سعيد

"سعيد في السعودية وراتبه ضخم" .. إيفان توني يرد على اهتمام 3 أندية إنجليزية بشكل حاسم!

المهاجم الإنجليزي ينتظر فرصة ثانية من توخيل

باتت احتمالات عودة إيفان توني إلى العمل مجددًا تحت قيادة مدربه السابق في برينتفورد، توماس فرانك، ضعيفة للغاية، إذ تشير التقارير إلى أن المهاجم الإنجليزي سيواصل مشواره مع الأهلي بعد فترة الانتقالات الشتوية وربما حتى نهاية الموسم المقبل.

توني، البالغ من العمر 29 عامًا، انسجم سريعًا مع أجواء الدوري السعودي للمحترفين منذ انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في 2024 بصفقة قاربت 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار)، ولا توجد في الوقت الراهن أي خطط لعودته إلى الملاعب الإنجليزية.  

  • توني باقٍ في السعودية

    يواصل إيفان توني تألقه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما سجل 42 هدفًا في 62 مباراة، بينها 12 هدفًا هذا الموسم، ليصبح أحد أبرز النجوم الوافدين وأكثرهم تأثيرًا.

    المهاجم الإنجليزي قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا وسجل 30 هدفًا في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، ما عزز مكانته كأحد أهم عناصر الفريق.

    ومع اقتراب كأس العالم 2026، يظل موقف توني مع منتخب إنجلترا غير محسوم في ظل غياب أي ضمانات من المدرب توماس توخيل بشأن استدعائه، الأمر الذي أثار تكهنات حول إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ورغم مناقشات مبكرة أجرتها أندية مثل توتنهام ووست هام ومانشستر يونايتد بشأن ضمه، إلا أن المؤشرات القادمة من السعودية تؤكد أن توني باقٍ في جدة ولا يخطط لمغادرة الأهلي في الوقت الراهن، وفق ما كشفه موقع talkSPORT.  

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يصر: لا بيع في يناير

    أكد المدير الرياضي الجديد للأهلي، روي بيدرو براس، أن النادي لا يعتزم الدخول في أي مفاوضات لبيع أو إعارة إيفان توني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

    وأوضح أن النادي، المدعوم باستثمارات حكومية ضخمة، لن يفكر في التخلي عن هدافه إلا في حال التعاقد مع بديل من الطراز العالمي، وهو أمر غير مرجح في منتصف الموسم.  

    ويستند موقف الأهلي إلى حالة الاستقرار التي يعيشها توني في جدة، حيث تشير تقارير talkSPORT إلى أن معسكر اللاعب أبلغ الأندية الإنجليزية المهتمة بأنه سعيد بظروفه الحالية ويحصل على راتب ضخم يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا دون ضرائب.

    عقده الممتد حتى عام 2028 يمثل بدوره عائقًا أمام أي صفقة محتملة، إضافة إلى أن اللاعب مطالب بالبقاء خارج بريطانيا حتى أبريل 2026 للحفاظ على وضعه الضريبي، ما يجعل أي عودة مبكرة محفوفة بتعقيدات مالية كبيرة.  

    براس شدد قائلاً: "إيفان توني لاعب مميز، مهاجم من الطراز الأول. الشائعات حول خروجه المحتمل في يناير لا تستند إلى الواقع. هذا غير صحيح. نحن نعتمد عليه، وليس من المنطقي مناقشة هذا الموضوع في نوفمبر".

  • توني لا يزال يأمل في مقعد بمنتخب إنجلترا

    ورغم تراجع مشاركاته الدولية في الآونة الأخيرة، يظل إيفان توني متفائلًا بأن تألقه في الدوري السعودي للمحترفين قد يمنحه فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي قبل كأس العالم 2026.

    فالمهاجم البالغ من العمر 29 عامًا شارك في خمس مباريات بين مارس ويوليو 2024، وكان حاضرًا في بطولة يورو 2024 حيث صنع الهدف الحاسم لهاري كين أمام سلوفاكيا وسجل في الفوز بركلات الترجيح على سويسرا، لكن منذ انتقاله إلى الأهلي، لم يُستدعَ سوى مرة واحدة، وشارك فقط في خسارة إنجلترا 3-1 أمام السنغال.  

    ورغم ذلك، يؤكد توني أنه لم يطلب أي توضيحات من المدرب توماس توخيل بشأن وضعه مع المنتخب، مشددًا على أن تركيزه منصب على الأداء داخل الملعب.

    وقال توني: "علي أن أركز على نفسي، وأمنح نفسي أفضل فرصة ممكنة. إذا تم اختياري، سأبذل قصارى جهدي من أجل بلادي، وإذا لم يحدث ذلك، سأدعم زملائي".

    وأضاف: "لا أتوقع محادثة مع المدرب، فهو لديه أمور أخرى يركز عليها. مهمتي هي الأداء الجيد. إذا كنت جيدًا بما فيه الكفاية، فأنت جيد بما فيه الكفاية؛ لا يهم مكان اللعب. طالما أنك تسجل الأهداف وتقوم بالأشياء الصحيحة، فإنك تمنح نفسك فرصة".

  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-PRESSERAFP

    توني يرد على المنتقدين للدوري السعودي

    في ظل الانتقادات التي يوجهها بعض الأصوات في أوروبا إلى الدوري السعودي للمحترفين، خرج إيفان توني مدافعًا بقوة عن مستوى المنافسة هناك، مؤكدًا أن الجودة الفنية عالية رغم قلة الأسماء المعروفة مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    وقال في تصريحات لصحيفة The Guardian خلال سبتمبر الماضي: "المستوى في السعودية مرتفع. يمكنهم لعب كرة القدم هنا. اللاعبون ليسوا معروفين مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هناك الكثير منهم يمكنهم اللعب هناك".

    وبعد فترة استراحة قصيرة، يستعد توني للعودة إلى الملاعب حين يواجه الأهلي فريق ضمك في الدوري السعودي يوم 19 ديسمبر المقبل، بينما يسعى توتنهام لاستعادة توازنه في البريميرليج بعد خسارتين قاسيتين أمام آرسنال وباريس سان جيرمان، وذلك عندما يستضيف فولهام يوم الأحد.  

