"سعيد في السعودية وراتبه ضخم" .. إيفان توني يرد على اهتمام 3 أندية إنجليزية بشكل حاسم!

ورغم تراجع مشاركاته الدولية في الآونة الأخيرة، يظل إيفان توني متفائلًا بأن تألقه في الدوري السعودي للمحترفين قد يمنحه فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي قبل كأس العالم 2026.
فالمهاجم البالغ من العمر 29 عامًا شارك في خمس مباريات بين مارس ويوليو 2024، وكان حاضرًا في بطولة يورو 2024 حيث صنع الهدف الحاسم لهاري كين أمام سلوفاكيا وسجل في الفوز بركلات الترجيح على سويسرا، لكن منذ انتقاله إلى الأهلي، لم يُستدعَ سوى مرة واحدة، وشارك فقط في خسارة إنجلترا 3-1 أمام السنغال.
ورغم ذلك، يؤكد توني أنه لم يطلب أي توضيحات من المدرب توماس توخيل بشأن وضعه مع المنتخب، مشددًا على أن تركيزه منصب على الأداء داخل الملعب.
وقال توني: "علي أن أركز على نفسي، وأمنح نفسي أفضل فرصة ممكنة. إذا تم اختياري، سأبذل قصارى جهدي من أجل بلادي، وإذا لم يحدث ذلك، سأدعم زملائي".
وأضاف: "لا أتوقع محادثة مع المدرب، فهو لديه أمور أخرى يركز عليها. مهمتي هي الأداء الجيد. إذا كنت جيدًا بما فيه الكفاية، فأنت جيد بما فيه الكفاية؛ لا يهم مكان اللعب. طالما أنك تسجل الأهداف وتقوم بالأشياء الصحيحة، فإنك تمنح نفسك فرصة".