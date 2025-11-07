بسبب لويس سواريز .. ضربة قوية لإنتر ميامي تهدد حلم ميسي قبل المباراة "الفاصلة" أمام ناشفيل!

لا يزال حلم ليونيل ميسي، مع فريقه إنتر ميامي، قائمًا، من أجل المنافسة على لقب الدوري الأمريكي MLS، الذي سيكتب إنجازًا تاريخيًا للأسطورة الأرجنتينية، إلا أن الفريق بات يواجه اختبارًا صعبًا للغاية، في سبيله من أجل تحقيق حلمه، هذا الموسم.

ويستعد إنتر ميامي لملاقاة ناشفيل، في المباراة الثالثة و"الحاسمة" من سلسلة الدور ربع النهائي من تصفيات "المنطقة الشرقية"، من الدوري الأمريكي.

ويطمح إنتر ميامي نحو تعويض آثار الخروج المبكر من التصفيات، خلال الموسم الماضي، إلا أن كتيبة خافيير ماسكيرانو، تواجه اختبارًا كبيرًا باستبعاد أحد نجوم الفريق بشكل رسمي، وهو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.