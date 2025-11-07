Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
محمود خالد

بسبب لويس سواريز .. ضربة قوية لإنتر ميامي تهدد حلم ميسي قبل المباراة "الفاصلة" أمام ناشفيل!

اختبار صعب ينتظر كتيبة ماسكيرانو..

لا يزال حلم ليونيل ميسي، مع فريقه إنتر ميامي، قائمًا، من أجل المنافسة على لقب الدوري الأمريكي MLS، الذي سيكتب إنجازًا تاريخيًا للأسطورة الأرجنتينية، إلا أن الفريق بات يواجه اختبارًا صعبًا للغاية، في سبيله من أجل تحقيق حلمه، هذا الموسم.

ويستعد إنتر ميامي لملاقاة ناشفيل، في المباراة الثالثة و"الحاسمة" من سلسلة الدور ربع النهائي من تصفيات "المنطقة الشرقية"، من الدوري الأمريكي.

ويطمح إنتر ميامي نحو تعويض آثار الخروج المبكر من التصفيات، خلال الموسم الماضي، إلا أن كتيبة خافيير ماسكيرانو، تواجه اختبارًا كبيرًا باستبعاد أحد نجوم الفريق بشكل رسمي، وهو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    "قيل لنا إن النادي لا يمكنه بالاستئناف"

    وأعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي، عن غياب لويس سواريز عن المباراة الثالثة أمام ناشفيل، بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بقرار من قِبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، على خلفية ركله للاعب الهندوراسي آندي ناجار، في المباراة الماضية.

    وقال ماسكيرانو إن سواريز تقدم بذاته بطلب الاستئناف على العقوبة، بعدما تم إبلاغ النادي بأنه لا يمكنه القيام بذلك، في هذه الحالة، مضيفًا أن اللاعب استأنف باستخدام موارد النادي، ولكن في غضون ساعات قليلة، تم رفض الطلب".

    • إعلان
  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    أمام ناشفيل .. ستندلع الحرب

    في الوقت الذي يستعد فيه إنتر ميامي للمشاركة بدون أحد نقاط قوته، رفع المدافع ماكسيميليانو فالكون، راية التحدي، بقوله إن المواجهة المُقبلة، لن تكون مجرد مباراة بالنسبة لبقية الفريق.

    فالكون وصف الأمر بأنه سيكون أشبه بـ"الحرب"، حيث قال "نحن نعلم أنها ستكون مباراة ساخنة، ستكون هناك حرب، سنسعى لتطبيق أسلوبنا، ولكننا سنقاتل أيضًا، ونفوز في كل مواجهة، لأن المباريات تحسم هناك أيضًا".

  • Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    أخبرني بالمزيد عن إنتر ميامي

    وفي الحصة التدريبية لإنتر ميامي، الأخيرة قبل مواجهة ناشفيل، شارك القائد ليونيل ميسي ورودريجو دي بول، مع زملائهم، ليؤكدا جاهزيتهما للمواجهة "الفاصلة".

    وتدرب سواريز بشكل طبيعي مع الفريق، رغم تأكيد استبعاده من المباراة، فيما واصل ديفيد رويز التدرب بشكل منفرد، وبات من غير المرجح أن يتواجد في القائمة.

    أما عن ألين أوباندو، لاعب إنتر ميامي، فقد بات جاهزًا للمشاركة، ويمكن أن يكون متواجدًا على مقاعد البدلاء.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ما ينتظر ميسي ورفاقه

    ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة إنتر ميامي وناشفيل، إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مباراة سينسيناتي ضد كولومبوس كرو.

    ووفق نظام الدوري الأمريكي، في المرحلة الإقصائية، يتم إقامة كل دور من "ثلاث" مباريات، حيث حقق إنتر ميامي فوزًا كبيرًا في المباراة الأولى بنتيجة (3-1)، عن طريق ليونيل ميسي "هدفين" وتيديو أليندي، بينما وقّع هاني مختار على هدف المنافس.

    في المباراة الثانية، حقق ناشفيل الفوز بنتيجة (2-1)، عن طريق سام سوريدج "ركلة جزاء" وجوش باوير، بينما أحرز ليونيل ميسي هدف إنتر ميامي الوحيد.

    ورغم أن ليونيل ميسي، بات الهداف التاريخي لإنتر ميامي بـ74 هدفًا، وتحقيقه لأرقام مذهلة هذا الموسم، بتسجيل 29 هدفًا و16 تمريرة حاسمة في 28 مباراة، إلا أن شبح الموسم الماضي لا يزال يطارد "البرغوث"، والذي ودّع الإقصائيات مبكرًا، بخروجه أمام أتلانتا، بعد الخسارة في مباراتين والفوز في واحدة.

الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي