ويعود ريال مدريد كثيرًا على هدافه الأول، كيليان مبابي، الذي يقدم مستويات تهديفية مذهلة هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة.
وعلى مدار 14 مباراة في "لاليجا" ودوري أبطال أوروبا، لم يغب كيليان مبابي عن التهديف سوى في مباراتين فقط، ضد ريال مايوركا في الدوري، ويوفنتوس في تشامبيونزليج.
في المقابل، يحافظ على مبابي على سلسلته التهديفية مع الريال، في آخر 8 مباريات بالدوري الإسباني، والتي سجل فيها 10 أهداف.
ويسعى ريال مدريد للحفاظ على العلامة الكاملة، التي يتقاسمها في دوري أبطال أوروبا، مع كلٍ من باريس سان جيرمان "حامل اللقب" وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال، برصيد 9 نقاط في أولى 3 جولات.
ويأتي الريال في المركز الخامس من ترتيب مرحلة الدوري، بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر، بعدما سجل الميرينجي 8 أهداف، مقابل 13 هدفًا للعملاق الباريسي.
في المقابل، يأتي ليفربول في المركز العاشر، برصيد 6 نقاط، متساويًا مع فرق نيوكاسل وبرشلونة وتشيلسي وسبورتنج لشبونة، وكاراباج، وجلطة سراي.
وفيما يلي، نستعرض نتائج ريال مدريد وليفربول قبل القمة الأوروبية..
* الجولة الأولى
- ريال مدريد يفوز على مارسيليا (2-1)، بهدفي كيليان مبابي.
- ليفربول يفوز على أتلتيكو مدريد (3-2)، عن طريق أندريو روبرتسون ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.
* الجولة الثانية
- ريال مدريد يفوز على كيرات ألماتي (5-0)، عن طريق كيليان مبابي "هاتريك" وكامافينجا وبراهيم دياز.
- ليفربول يخسر أمام جلطة سراي (0-1).
* الجولة الثالثة
- ريال مدريد يفوز على يوفنتوس (1-0)، بهدف جود بيلينجهام.
- ليفربول يفوز على آينتراخت فرانكفورت (5-1)، عن طريق هوجو إيكيتيكي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كودي جاكبو، دومينيك سوبوسلاي.