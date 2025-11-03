Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمود خالد

نفس ما يعاني منه لامين يامال .. إصابة جديدة تضرب نجم ريال مدريد قبل قمة ليفربول

ضربة لحسابات تشابي ألونسو قبل قمة دوري أبطال أوروبا..

بينما يظل الحديث دائرًا حول موقف نجم برشلونة الأول لكرة القدم، لامين يامال، من إجراء عملية جراحية من عدمها، وسط معاناته من إصابة في منطقة العانة، يبدو أن هناك نجم آخر يعاني من نفس الإصابة، في صفوف الغريم الأزلي، ريال مدريد.

النجم الآخر الذي تطارده إصابة العانة، هو الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو، لاعب وسط ريال مدريد، والذي بات بنسبة كبيرة خارج حسابات تشابي ألونسو في قمة ليفربول الأوروبية.

    أخبرني بالمزيد حول إصابة ماتانتونو

    وأفادت صحيفة "آس" بأن ماتانتونو كان يشعر بعدم الراحة، قبل أيام، إلا أن الأمر تفاقم معه اليوم، حيث قرر الجهاز الفني لريال مدريد، عدم السماح له بالتدريب، ليصبح الأرجنتيني في انتظار المجهول، على غرار لامين يامال.

    ويعاني ماتانتونو من ألم عمومي، ورغم أن الحالات قد تختلف حسب طبيعتها، ودرجة التأهيل الموصى بها، إلا أنه لا يزال ألمه غير محدد المعالم، حيث اكتفى الريال - حتى الآن - بإبقاء تدريبات اللاعب في صالة الألعاب الرياضية.

    إصابة تزعج ألونسو قبل قمة ليفربول

    وتعد إصابة ماتانتونو بمثابة "خبر مزعج" لتشابي ألونسو، في ظل استعداد ريال مدريد لمواجهة نارية خارج الديار، أمام ليفربول، غدًا "الثلاثاء"، والتي ستقام على ملعب آنفيلد، ضمن حسابات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا "موسم 2025-2026".

    وفي حالة تأكد إصابة ماتانتونو، فإنه سينضم إلى قائمة غيابات ريال مدريد، التي تشمل أنطونيو روديجر ودانيل كارباخال.

    وسيكون خيار ألونسو المنتظر هو الاستعانة بدخول إدوارد كامافينجا في خط الوسط، فيما يتوقع أن يتواجد الثلاثي أردا جولر وجود بيلينجهام وفينيسيوس، خلف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

    ماتانتونو .. سلاح أساسي لألونسو ولكن

    ويعد فرانكو ماتانتونو، صاحب الـ18 عامًا، أحد أسلحة ألونسو، التي يعتمد عليها بصورة مستمرة، حيث شارك القادم من ريفر بليت، في 12 مباراة مع الريال، خلال الموسم الجاري "2024-2025".

    وسجل ماتانتونو هدفه الوحيد - حتى الآن - في مرمى ليفانتي، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني، فيما صنع تمريرة حاسمة في مباراة كيرات ألماتي بدوري أبطال أوروبا.

    ورغم مشاركته على مدار 90 دقيقة في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام فالنسيا، إلا أنه لم يكن أفضل مستوياته في المواجهة التي انتهت بفوز الميرينجي برباعية دون مقابل.

    في المقابل، قرر ألونسو إبقاء ماتانتونو على مقاعد البدلاء في مباراتي ريال سوسيداد وبرشلونة، في الجولتين الرابعة والعاشرة من "لاليجا".

    ليفربول أيضًا في دوامة إصابات

    ليفربول ليس أفضل حالًا من ريال مدريد، بل يمكن القول إن وضعه أكثر صعوبة، في ظل الغيابات العديدة من صفوف الفريق، بسبب الإصابة، بين جيريمي فريمبونج، وأليسون بيكر، وكورتيس جونز وألكسندر إيزاك، وستيفان بايتيتش وجيوفاني ليوني.

    ويدخل ريال مدريد مواجهة ليفربول، منتشيًا بفوزه في كلاسيكو برشلونة، في قمة الجولة العاشرة، بهدفين مقابل هدف، فضلًا عن اكتساح فالنسيا برباعية.

    أما عن ليفربول، فقد تمكنت كتيبة آرني سلوت، من استعادة مسار الانتصارات أخيرًا، بعد 4 هزائم في الدوري الإنجليزي وخروج مبكر من كأس كاراباو، بثلاثية كريستال بالاس، قبل أن يعود الريدز في البريمييرليج، بانتصار على أستون فيلا، بهدفي محمد صلاح وجرافنبيرخ.

    ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

    ويعود ريال مدريد كثيرًا على هدافه الأول، كيليان مبابي، الذي يقدم مستويات تهديفية مذهلة هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة.

    وعلى مدار 14 مباراة في "لاليجا" ودوري أبطال أوروبا، لم يغب كيليان مبابي عن التهديف سوى في مباراتين فقط، ضد ريال مايوركا في الدوري، ويوفنتوس في تشامبيونزليج.

    في المقابل، يحافظ على مبابي على سلسلته التهديفية مع الريال، في آخر 8 مباريات بالدوري الإسباني، والتي سجل فيها 10 أهداف.

    ويسعى ريال مدريد للحفاظ على العلامة الكاملة، التي يتقاسمها في دوري أبطال أوروبا، مع كلٍ من باريس سان جيرمان "حامل اللقب" وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال، برصيد 9 نقاط في أولى 3 جولات.

    ويأتي الريال في المركز الخامس من ترتيب مرحلة الدوري، بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر، بعدما سجل الميرينجي 8 أهداف، مقابل 13 هدفًا للعملاق الباريسي.

    في المقابل، يأتي ليفربول في المركز العاشر، برصيد 6 نقاط، متساويًا مع فرق نيوكاسل وبرشلونة وتشيلسي وسبورتنج لشبونة، وكاراباج، وجلطة سراي.

    وفيما يلي، نستعرض نتائج ريال مدريد وليفربول قبل القمة الأوروبية..

    * الجولة الأولى

    - ريال مدريد يفوز على مارسيليا (2-1)، بهدفي كيليان مبابي.

    - ليفربول يفوز على أتلتيكو مدريد (3-2)، عن طريق أندريو روبرتسون ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

    * الجولة الثانية

    - ريال مدريد يفوز على كيرات ألماتي (5-0)، عن طريق كيليان مبابي "هاتريك" وكامافينجا وبراهيم دياز.

    - ليفربول يخسر أمام جلطة سراي (0-1).

    * الجولة الثالثة

    - ريال مدريد يفوز على يوفنتوس (1-0)، بهدف جود بيلينجهام.

    - ليفربول يفوز على آينتراخت فرانكفورت (5-1)، عن طريق هوجو إيكيتيكي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كودي جاكبو، دومينيك سوبوسلاي.