"أخبرته بأنني لا أريدها" .. جاري نيفيل يكشف سبب حرمان فيرجسون لرونالدو من شارة قيادة مانشستر يونايتد!

قال نيفيل في حديثه لقناة Sky Sports عام 2020:"شعرت أنني لم أعد أساهم كما يجب أن يفعل القائد خلال سنواتي الأربع الأخيرة".

وأضاف: "ذهبت لرؤية سير أليكس خلال فترة الإعداد قبل الموسم في سنتي الثالثة كقائد، كان لدينا فريق مذهل: رونالدو، روني، كارلوس تيفيز، ريان جيجز، بول سكولز، ريو فيرديناند، نيمانيا فيديتش، باتريس إيفرا، إدوين فان دير سار، كان هناك شخصيات رائعة ولاعبون كبار في الفريق".

وواصل: "ذهبت إلى سير أليكس عند مدخل الملعب وقلت له: 'لا أشعر أنني أستحق الاحتفاظ بالقيادة بعد الآن، هذا الفريق على مستوى لا أستطيع مجاراته".

كيف رد فيرجسون على طلب نيفيل؟

فأجابني قائلاً: (ستحتفظ بتلك الشارة اللعينة، يا بني) والسبب الذي ذكره: (أنت وجيجز ستتناوبان عليها، إذا أعطيتها لرونالدو، سيغضب روني. وإذا أعطيتها لروني، سينفجر رونالدو، وإذا أعطيتها لفيديتش، فلن يكون فيرديناند سعيدًا".

واستطرد قائلًا: "لذلك أعتقد أننا أنا وجيجز احتفظنا بها لمدة ثلاث أو أربع سنوات إضافية فقط بسبب الروح الجماعية في غرفة الملابس. كنا نوعًا ما بمثابة الشرطة، أو كبار اللاعبين المسؤولين عن ضبط الأمور".

رغم أن فيرجسون كان مترددًا في تعيين روني أو رونالدو كقائد دائم، إلا أن كلاهما ارتدى الشارة أحيانًا عندما كان اللاعبون الكبار غير متاحين.