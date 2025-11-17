"كان يجب تسويق موسى ديابي" .. رسالة شبابية تثير جدلًا كبيرًا بعد مطالبة الاتحاد برحيل نجمه!

أثار أحمد عطيف، نجم نادي الشباب السابق، حالة من الجدل بين الجماهير، بسبب رسالته التي حملت طابع اللوم، على الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد، لعدم تسويق لاعبين على غرار موسى ديابي.

ابن مدينة باريس، هو أحد عناصر كتيبة الاتحاد، التي صنعت المجد مع المدرب لوران بلان، في الموسم الرياضي الماضي "2024-2025"، بالفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما قدم أرقامًا استثنائية، حيث كان الأكثر صناعة للتمريرات الحاسمة في الدوري.

هذا الأمر كان سببًا وراء الضجة الكبرى حول مطالبة عطيف للإدارة الاتحادية، بتسويق عقد موسى ديابي، فيما كشف المحلل الرياضي عن السبب وراء اختياره للجناح الفرنسي.