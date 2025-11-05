"لا يملك الرقي والثقافة".. نجم ريال مدريد السابق يرفض ضم يامال ويتمنى خطف "ظاهرة" برشلونة!

في حديثه إلى جوسيب بيدريرول من برنامج "إل شيرينجيتو"، أوضح نجم مدريد السابق مشاعره بوضوح عند مقارنة يامال بلاعب خط وسط برشلونة بيدري، الذي وصفه بأنه مثال مثالي للتواضع والرقي: "لن أوقع مع لامين يامال لريال مدريد. إنه نجم، لكنه لا يجسد الجوهر أو الروح لما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد".

وأضاف: "سأوقع مع بيدري، إنه نجم وظاهرة... وبدون أن ينطق بكلمة. إنه متواضع، واقعي، ولا يتحدث إلا عند الضرورة. بيدري يملك الجوهر، الروح، لريال مدريد".

واصل زامورانو، الذي مثّل لوس بلانكوس بين عامي 1992 و 1996، التأكيد على أن اللاعبين الذين يرتدون القميص الأبيض يجب أن يعكسوا "رقي وثقافة" النادي.

واستطرد: "ريال مدريد فريق يتمتع بالرقي والثقافة، واللاعبون الذين يلعبون لمدريد يجب أن يمثلوا ذلك. لم أسمع ميسي قط يقول إن ريال مدريد يسرق، وقد كان الأفضل في العالم".

كان تعليقه إشارة مباشرة إلى بث يامال على منصة "تويتش" قبل الكلاسيكو، حيث أثار المراهق الجدل بقوله ساخراً: "نعم، بالطبع، إنهم يسرقون، وهم يشتكون"، وهو التعليق الذي أغضب العديد من لاعبي مدريد وأجج الانتقادات المتزايدة بشأن نضجه.