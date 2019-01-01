نابولي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

صفقة تقدر في حدود 30 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي قريب من حسم صفقة ضم بابلو فورنالس، لاعب فياريال، على الرغم من اهتمام ريال مدريد باللاعب في الآونة الأخيرة.

ويعد فورنالس من أبرز لاعبي الغواصات الصفراء هذا الموسم رغم معاناة الفريق في قاع ترتيب الليجا الإسبانية، إذ شارك في 29 مباراة بكل البطولات.

وقالت "سكاي" إن نابولي بالفعل أنهى المفاوضات بنجاح مع النادي الإسباني وسيتم الإعلان عن الصفقة في يونيو المقبل.

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وأضاف التقرير أن النادي الإيطالي دفع مبلغ يقارب 30 مليون يورو لفياريال ليتخلى عن وسط ميدانه الشاب، خصوصاً وأن عقده يمتد حتى 2022.

وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامه ومتابعته للاعب صاحب الاثنين وعشرين عاماً في الماضي، ولكن لم يتحرك جدياً لتأمين الصفقة.

ويملك نابولي بالفعل ثلاثة إسبان في تشكيلته هم رؤول ألبيول، فابيان رويز، وخوسيه ماريا كاييخون.