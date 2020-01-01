"ميسي قد يلعب في الأرجنتين!"

لطالما قال ذلك..

أطلق خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة السابق، العنان لفكرة لعب زميله ليونيل ميسي في الأرجنتين مستقبلًا، بينما أكد على حلمه بالعمل كمدرب في المستقبل.

ماسكيرانو اعتزل كرة القدم في نوفمبر الماضي عن عمر 36 عامًا وبعد مسيرة طويلة كان برشلونة جزءًا هامًا وأساسيًا منها.

الآن يفكر الدولي الأرجنتيني في التوجه صوب مجال التدريب، في الوقت الذي لم يوضح أي خطوات سيخطوها وهل سيدرب البرسا مستقبلًا أمام لا.

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لاعب ليفربول الأسبق تحدث عن اعتزاله الكرة بقوله "لم أعد أعيش نفس الشغف، بات لديّ إحساسًا غريبًا عند اللعب، أردت التقاعد بصورة أخرى، لكنك لا تختار النهاية دومًا".

كما أضاف "ليونيل ميسي دائمًا ما أعرب عن رغبته في اللعب بكرة القدم الأرجنتينية، علينا الانتظار لرؤية إذا ما ستكون الأجواء مناسبة لتحقيق ذلك".

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تأتي تصريحات ماسكيرانو في ظل لغط كبير مُثار حول مستقبل البرغوث، الذي أعلن في الصيف نيته الرحيل ثم أجل الخطوة للصيف المقبل، ومؤخرًا برزت أنباء عن إمكانية رحيله إلى الولايات المتحدة.

وتابع ماسكيرانو متحدثًا عن مستقبله ومدربه السابق أليخاندرو سابيلا "أريد أن أجرب أن أصبح مدربًا في الفترة القادمة. سابيلا؟ كان أكثر من مدرب بالنسبة لي، كل حديث معه كان بمثابة درس للحياة بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن سابيلا قد توفي بعد أيام قليلة من وفاة الأسطورة دييجو آرماندو مارادونا، وهو كان أحد أفضل مدربين منتخب الأرجنتين في التاريخ، حيث قادهم لنهائي كأس العالم 2014.