مواعيد مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية وجداول المجموعات

تعرف على مواعيد مباريات وجداول المجموعات للجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 القادمة بالكاميرون

أحمد جمال

أنطلقت مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في التاسع من شهر أكتوبر الماضي عبر الأدوار التمهيدية الأولى والثانية، قبل أن تُقام قرعة دور المجموعات والتي تُشكل 12 مجموعة، يتأهل منها المتصدر والوصيف للمنافسة على النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا، والتي ستستضيفها الكاميرون.

أوقعت قرعة المجموعات المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة، رفقة كلٌا من كينيا، جزر القمر وتوجو، بينما يتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثامنة بجوار بوتسوانا، زامبيا وزيمبابوي، وعلى الرغم من أن جميع المجموعات متشابهة في القوة، إلا أن هناك مجموعتين تملك منتخبين عربيين، وهما المجموعة العاشرة التي تضم المنتخب التونسي والمنتخب الليبي، والمجموعة الخامسة التي يتواجد فيها المنتخب المغربي رفقة المنتخب الموريتاني.

بدأت الجولة الأولى بتعثر منتخب الفراعنة أمام منتخب كينيا، ووقوعهم في فخ التعادل بنتيجة (1-1)، بينما استطاع المنتخب الجزائري أن يُقدم مباراة غاية في الروعة وينتصر بخمسة أهداف كاملة على زامبيا، كما أبدع كلٌا من المنتخب السوداني والمنتخب التونسي وحصدوا أول ثلاث نقاط هامة في مشوار التصفيات، في حين تعادل كلٌا من منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا تعادلاً سلبيا.

ستبدأ أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، والتي سنكون فيها على موعد مع الكثير من المباريات الهامة، كمباراة السودان ضد جنوب أفريقيا ومباراة غانا وتشاد، كما سيستضيف منتخب جنوب السودان منتخب بوركينا فاسو على ملعب الخرطوم.

سيفتتح المنتخب المصري ثاني أيام الجولة الثانية، عندما يحل ضيفاً على منتخب جزر القمر في الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين 18 نوفمبر، قبل أن يلتقي بطل النسخة الماضية وهو المنتخب الجزائري بمنتخب بوتسوانا، كما سيحل المنتخب المغربي ضيفاً على منتخب بوروندي، مثلما سيحل المنتخب التونسي ضيفاً على غينيا الاستوائية.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية في دور مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، مواعيد المباريات، جدول المجموعات والملاعب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية

مواعيد أهم المباريات في فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها

المباراة الموعد الملعب إسواتيني - السنغال الأحد 17 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب مافيوزو سبورت تشاد - مالي الأحد 17 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب إدريس محمد أويا أوغندا - مالاوي الأحد 17 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب مانديلا الوطني بنين - سيراليون الأحد 17 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب شارليز دي جاولي جنوب السودان - بوركينا فاسو الأحد 17 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب الخرطوم جنوب أفريقيا - السودان الأحد 17 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب أورلاندو الكونغو - غينيا بيساو الأحد 17 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ألفونس ماسيمبا ليسوتو - نيجيريا الأحد 17 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب سيتسوتو غينيا - ناميبيا الأحد 17 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب 28 سبتمبر رواندا - الكاميرون الأحد 17 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب نياميرامبو الجابون - أنجولا الأحد 17 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب استاد دي فرانسفيل جزر القمر - مصر الإثنين 18 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب سيد محمد شيخ ساو توميه وبرينسيب - غانا الإثنين 18 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب 12 يوليو كينيا - توجو الإثنين 18 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب مركز موي الرياضي الرأس الأخضر - موزمبيق الإثنين 18 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب الملعب الوطني للرأس الأخضر جامبيا - الكونغو الديمقراطية الإثنين 18 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب باكاو بوتسوانا - الجزائر الإثنين 18 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب بوتسوانا الوطني إثيوبيا - ساحل العاج الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب تايجري بوروندي - المغرب الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب الأمير لويس رواجاسوري النيجر - مدغشقر الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب سيني كونتشي موريتانيا - جمهورية أفريقيا الوسطى الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب استاد الشيخة ولد بويديا زامبيا - زيمبابوي الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ملعب الأبطال الوطني ليبيا - تنزانيا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب مصطفى بن جنات غينيا الاستوائية - تونس الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ملعب مالابو

ترتيب المجموعات قبل انطلاق الجولة الثانية حالة واحدة تجعل بنزيما يُمثل منتخب الجزائر

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ناميبيا 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 غينيا 1 0 1 0 2 2 0 1 3 مالي 1 0 1 0 2 2 0 1 4 تشاد 1 0 0 1 1 2 -1 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالاوي 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 أوغندا 1 0 1 0 0 0 0 1 3 بوركينا فاسو 1 0 1 0 0 0 0 1 4 جنوب السودان 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السودان 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 غانا 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 جنوب أفريقيا 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 ساو توميه وبرنسيب 1 0 0 1 0 4 -4 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جامبيا 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 الجابون 1 0 1 0 0 0 0 1 3 الكونغو الديمقراطية 1 0 1 0 0 0 0 1 4 أنجولا 1 0 0 1 1 3 -2 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جمهورية أفريقيا الوسطى 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 موريتانيا 1 0 1 0 0 0 0 1 3 المغرب 1 0 1 0 0 0 0 1 4 بوروندي 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موزمبيق 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 الرأس الأخضر 1 0 1 0 0 0 0 1 3 الكاميرون 1 0 1 0 0 0 0 1 4 رواندا 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جزر القمر 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 كينيا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 مصر 1 0 1 0 1 1 0 1 4 توجو 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 1 1 0 0 5 0 +5 3 2 بوتسوانا 1 0 1 0 0 0 0 1 3 زيمبابوي 1 0 1 0 0 0 0 1 4 زامبيا 1 0 0 1 0 5 -5 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غينيا بيساو 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 السنغال 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 الكونغو 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 إسواتيني 1 0 0 1 0 3 -3 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 تنزانيا 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 غينيا الاستوائية 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 ليبيا 1 0 0 1 1 4 -3 0

المجموعة الحادية عشر المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ساحل العاج 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 مدغشقر 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 النيجر 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 إثيوبيا 1 0 0 1 0 1 -1 0