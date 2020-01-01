مواجهات نارية في الدوري الأوروبي بعد قرعة ربع ونصف النهائي

تعرف على نتائج قرعة دور الـ 8 ونصف النهائي من الدوري الأوروبي.

أقيمت اليوم قرعة الدورين الـ 8 ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

القرعة أسفرت عن عدة مواجهات قوية فيما تبقى من البطولة التي تواجه الكثير من الظروف الاستثنائية في الموسم الجاري.

وكانت البطولة قد تعرضت للتوقف في الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، كما استمر التوقف بعدما عادت الدوريات المحلية لتمنحها الفرصة للانتهاء.

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ولم تشهد القرعة أي قواعد خاصة، مما يعني أن أي فريق يستطيع مواجهة أي خصم حتى لو كان من بلده أو من نفس مجموعته في دور المجموعات.

وكانت مباريات دور الـ 16 من البطولة قد تم تأجيلها بعد أن أقيمت قرعتها وتم تحديد أطراف المباريات في وقت سابق، وجاءت موجهات دور الـ 16 كالتالي:

رسميًا .. تحديد مكان إقامة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة 1: اسطنبول باشاك شهير ضد كوبنهاجن

مباراة 2: أولمبياكوس ضد وولفرهامبتون

مباراة 3: رينجرز ضد باير ليفركوزن

مباراة 4: فولفسبورج ضد شاختار دونيستك

مباراة 5: إنتر ضد خيتافي

مباراة 6: إشبيلية ضد روما

مباراة 7: آينتراخت فرانكفورت ضد بازل

مباراة 8: لاسك ضد مانشستر يونايتد

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 8 كالتالي:

المواجهة أ: الفائز من مباراة 4 ضد الفائز من مباراة 7 (الفائز من فولفسبورج وشاختار ضد الفائز من آينتراخت فرانكفورت وبازل)

المواجهة ب: الفائز من مباراة 1 ضد الفائز من مباراة 8 (الفائز من اسطنبول باشاك شهير وكوبنهاجن ضد الفائز من لاسك ومانشستر يونايتد)

المواجهة ج: الفائز من مباراة 5 ضد الفائز من مباراة 3 (الفائز من إنتر وخيتافي ضد الفائز من رينجرز وباير ليفركوزن)

المواجهة د: الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 6 (الفائز من أولمبياكوس ووولفرهامبتون ضد الفائز من إشبيلية وروما)

أما نتائج قرعة نصف النهائي فجاءت كالتالي:

الفائز من المواجهة ج ضد الفائز من المواجهة ب

الفائز من المواجهة أ ضد الفائز من المواجهة د

جدير بالذكر أن المباريات النهائية للبطولة ستقام بنظام البطولات المجمعة، وسيتم خوضها في ألمانيا دفعة واحدة على ملاعب محايدة.