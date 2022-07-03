تعرف على فتحي الجبال المرشح لخلافة روبرتو سيبولدي في تدريب الأهلي السعودي، وما هي أبرز إنجازاته مع الأندية التي دربها في مسيرته..

بدأت إدارة الأهلي السعودي، برئاسة ماجد النفيعي، التخطيط للموسم المقبل بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز الخامس عشر من جدول ترتيب دوري المحترفين لموسم 2021-2022.

وتستهدف إدارة الراقي، إعادة بناء الفريق من جديد ووضع خطة طويلة المدى، لعودة الفريق إلى دوري المحترفين من جديد، ومن بعدها العودة إلى المكانة التي يستحقها في المنافسة على الألقاب.

وبعد هبوط قلعة الكؤوس إلى دوري الدرجة الأولى، قررت توجيه الشكر والاستغناء عن المدرب روبرتو سيبولدي، وبدأت تبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن المدرب التونسي فتحي الجبال هو المدرب الأقرب لقيادة الفريق من جديد، في الموسم القادم بعد رحلة سابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على فتحي الجبال، المرشح لتدريب الأهلي السعودي في الفترة القادمة، وما هي أبرز إنجازاته في مسيرته التدريبية.

من هو فتحي الجبال المرشح لتدريب الأهلي السعودي؟

فتحي الجبال هو مدرب تونسي، ولد في الخامس والعشرين من فبراير لعام 1963، وبزغ نجمه التدريبي في الكرة السعودية، منذ عام 1999 عندما بدأ كمساعد مدرب في فريق سدوس، لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يرحل ويتولى مهمة تدريب النجمة اللبناني.

وعاد المدرب التونسي، إلى المملكة العربية السعودية في عام 2003، وقاد نادي الحزم فنيًا وتنقل بين العديد من الفرق، وهم سدوس، الشعلة، هجر ونجران، حتى كانت اللحظة الفارقة التي تولى فيها تدريب الفتح في عام 2005.

الجبال مع الفتح في الولاية الأولى نجح في تسجيل اسمه بأحرف من نور في تاريخ الفريق السعودي، فقد تمكن من قيادة الفريق ووصل به من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في عام 2009، وقدم معه الفريق مستويات مميزة ورائعة، وحصل على إشادة الجميع.

نجاح المدرب التونسي، مع النموذجي لم يتوقف عند هذا الحد، بل كبر الحلم حتى وصل إلى منصات التتويج، وقاد الجبال فريق الفتح إلى تحقيق دوري زين للمحترفين في موسم 2012-13، كما حصل على لقب كاس السوبر السعودي الذي يقام لأول مره بعد فوز الفتح على الاتحاد بنتيجة 3/2 في عام 2013.

بعد هبوط الأهلي لدوري يلو 👀



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وبعد نهاية رحلة الجبال مع الفتح، انتقل المدرب التونسي إلى الدوري الإماراتي مع عجمان ولكنه لم يستمر طويلًا، قبل أن يعود إلى السعودية من بوابة نجران ثم الشباب، وعاد إلى الفتح من جديد في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى أكتوبر 2019.

وخلال الولاية الثانية للجبال مع الفتح، قاد الأهلي فنيًا في مباراتين على سبيل الإعارة خلال الفترة من أبريل وحتى مايو 2018 في دوري أبطال آسيا، قبل أن يرحل ليعود إلى الفتح بسبب ارتباطه بعقد للموسم التالي.

ما هي أبرز إنجازات فتحي الجبال في مسيرته؟

خلال المسيرة الطويلة للمدرب التونسي المخضرم، نجح في الفوز ببطولتين فيها كانتا مع الفتح، وهي الفوز بالدوري السعودي، في موسم 2012-13، ثم الفوز بكأس السوبر السعودي 2013 على حساب الاتحاد.

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كما حقق فتحي الجبال، جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين، في شهر فبراير 2019، عندما كان يدرب الفتح في الولاية الثانية.

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سيشارك الأهلي السعودي، في دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بالموسم المقبل وسيعمل على أن يعود سريعًا للدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن تنطلق رحلة الراقي للعودة إلى دوري المحترفين، في أغسطس المقبل.