من جديد.. بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو علنًا!

من جديد أعلن نادي بايرن ميونخ رفضه لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم والذي لا يرتبط بصلة تعاقدية الآن مع أي نادٍ بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

رئيس بايرن ميونخ التنفيذي وأسطورة حراسة مرماه أوليفر كان، تحدث لشبكة "سكاي" عن موقف البافاريين من ضم كريستيانو رونالدو، مستبعدًا خطوة من ذلك النوع.

وقال كان في تصريحاته: "أستطيع أن أستبعد انتقال رونالدو إلينا، لقد حسمنا هذا الأمر".

وأضاف: "كلنا نحب رونالدو ولكن الإستراتيجية مختلفة الآن في بايرن ميونخ، لدينا أفكار واضحة، فلسفتنا قائمة على كيفية جعل اللاعبين سويًا".

Bayern will not sign Cristiano Ronaldo, Oliver Kahn announces: “I can rule out a move for Ronaldo. We’ve considered it, we all love Ronaldo but strategy is different”, tells Sky @Plettigoal. 🚨🔴 #FCBayern



“We’ve a clear idea, philosophy of how our squad should be put together”. pic.twitter.com/HIoNnoCkIi