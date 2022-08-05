من المشكلة إلى الحل .. سيبايوس وأسينيسو أسلحة سرية في قائمة ريال مدريد!

من منبوذين إلى خطة بديلة في ريال مدريد

يفكر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد في الاحتفاظ بماركو أسينسيو وداني سيبايوس، بعدما كان الثنائي قريبًا من الرحيل عن صفوف بطل إسبانيا وأوروبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويرجع السبب لتراجع المدرب الإيطالي عن فكرة رحيل اللاعبان، بسبب كثرة البطولات التى سينافس عليها، مع قلة عدد قائمة الفريق، والتى تتضمن 22 لاعبًا في حالة رحيل اللاعبان سالفا الذكر.

سيكون موسم 2022/2023 طويلًا بشكل هام بالنسبة لجميع الأندية نظرًا لإقامة كأس العالم 2022 لأول مرة في الشتاء، بينما سيكون الموسم طويل بشكل خاص لريال مدريد، نظرًا لخوضه 6 بطولات في موسم واحد حيث سيلعب في كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة للدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما يعنى أن موسم كتيبة أنشيلوتي قد يتجاوز ال60 مباراة.

أسينسيو وسيبايوس سلاحان في حالة نفاذ الذخيرة

ينتهي عقد كلا اللاعبان في صيف 2023، ولم يقدم ريال مدريد عروض لتجديد عقديهما، مما يعنى أنهما قد يرحلان مجانًا في الصيف القادم.

سيبايوس تواجد على رادار ريال بيتيس لكن النادي تأخر في التحرك لضم اللاعب الإسباني الدولي، بينما أسينسيو أخبر أنشيلوتي أنه يريد البقاء والفوز باللقب مع الفريق.

ووفقًا لتقرير جريدة "آس" الإسبانية فإن المدرب الإيطالي يراهن على أن الثنائي سيكون لديهما وقت للمشاركة بالنظر للمباريات العديدة التى تنتظر الفريق في ظل القتال على كافة الألقاب، مما سيجعله يحتاج للعديد من اللاعبين البدلاء أصحاب الإمكانيات الكبيرة، لتخطى أي ظروف تحدث من إصابات وغيابات.