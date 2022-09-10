"مفاجآت" أنشيلوتي تدفع ريال لحسم مستقبله قريبًا!

إدارة النادي لم تتوقع ما قام به المدرب الإيطالي

حالة من الإجماع تسود داخل نادي ريال مدريد الإسباني، حول مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، بسبب إنجازاته وشعبيته الهائلة في سانتياجو برنابيو.

أنشيلوتي عاد مرة أخرى إلى ريال قادمًا من إيفرتون في 2021 ووقع على عقد مدته ثلاث سنوات ونصف مع النادي الإسباني، بوجود رغبة قوية بتمديد هذا العقد لفترة أطول.

أنشيلوتي حصل على 4 ألقاب حتى الآن منذ عودته، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر المحلي، كما بدأ الموسم الحالي بطريقة جيدة ومبشرة.

ما هي الخطط المستقبلية لريال مع أنشيلوتي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن أنشيلوتي فاجأ إدارة ريال بنجاحه المبهر بعد قدومه خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، لأنه لم يكن الخيار الأول أو الثاني أو حتى الثالث لتدريب الفريق وقتها.

النجاحات المبهرة لأنشيلوتي مع ريال بموسمه الأول منذ العودة، زرعت حالة من السعادة داخل النادي، بتحقيقه معدل فوز وصل إلى 73% في فترته الثانية، بعد فوزه في 45 مباراة من أصل 62.

ولم يتوقف الأمر عند الأرقام والإنجازات فقط، حيث يتمتع أنشيلوتي بشعبية هائلة بين جماهير النادي، بالإضافة لعلاقته المميزة باللاعبين بغرفة الملابس، والتي ظهرت في أكثر من مناسبة الفترة الأخيرة.

الإيطالي يتمتع بخبرة هائلة في كرة القدم ولكن كان هناك العديد من الشكوك حول نجاحه عند قدومه، لتصبح نجاحاته بمثابة المفاجآت للجمهور وإدارة ريال نفسها.

تناغم مع بيريز

أشارت "ماركا" إلى وجود حالة من التناغم الشخصي بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وأنشيلوتي، بعد نجاحاته الرياضية وتخلصه من بعض الملفات الشائكة بالفريق.

التخلص من مشاكل جاريث بيل وإيسكو وتحسن حالة إيدين هازارد وماركو أسينسيو، بالإضافة لرفع مستوى العديد من اللاعبين مثل فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور ورودريجو، جميعها أشياء تصب في صالح أنشيلوتي.

وأكدت الصحيفة أن ريال يقوم حاليًا باستشارة المدرب الإيطالي بشأن العديد من الخطط المستقبلية التي تعزز فكرة أنه سيستمر لفترة أطول من عقده الحالي، لتكون الأمور مسألة وقت فقط لتوقيعه على عقد جديد.