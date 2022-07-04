مفاجأة .. نادٍ سعودي يطلب استضافة كأس العالم للأندية 2022

لم يُحدد بعد مكان النسخة القادمة من مونديال الأندية

لم يُحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد مكان وموعد النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، ولم يُحسم كذلك نظام البطولة وإن كان سيكون بالشكل القديم أو الجديد الذي يتضمن وجود 24 فريقًا بدلًا من 7.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت يوم أمس أن فيفا أبلغ الاتحاد الآسيوي أن النسخة القادمة من مونديال الأندية ستُقام في يناير أو فبراير 2023، نظرًا لإقامة نهائيات كأس العالم للمنتخبات في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر أكد ما كشفت عنه الرياضية، وأضاف أن ناديًا سعوديًا طلب استضافة النسخة القادمة من مونديال الأندية.

من هو النادي السعودي الذي طلب استضافة مونديال الأندية 2022؟

الصرامي أوضح خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن النصر هو النادي السعودي الذي تقدم بطلب لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال فبراير القادم.

تنظيم النصر للبطولة يعني عودته للمشاركة بها بعد 22 عامًا، حيث كان قد خاض النسخة الأولى عام 2000 بعدما رشحه الاتحاد الآسيوي لذلك عقب فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998.

الرياضية كانت قد أشارت يوم أمس إلى أن فيفا يبحث عن مستضيف للنسخة القادمة من مونديال الأندية، خاصة بعد اعتذار الصين واليابان عن استضافة النسخة الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات.

ما هي الأندية السعودية التي شاركت في مونديال الأندية عبر تاريخه؟

شاركت 3 أندية سعودية في كأس العالم للأندية، هي النصر والاتحاد والهلال، والأخير هو الأكثر ظهورًا بمرتين.

النصر شارك في النسخة الأولى عام 2000 وخرج من دور المجموعات، فيما تواجد الاتحاد في نسخة 2005 بعد فوزه بدوري أبطال آسيا لنفس العام واستطاع الوصول للمركز الرابع.

الهلال شارك في بطولتي 2019 و2021 بعد فوزه بدوري أبطال آسيا لنفس العامين، وقد كرر إنجاز الاتحاد بإنهاء البطولة في المركز الرابع.

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