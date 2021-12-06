مبلغ متواضع .. ريال مدريد يحدد طلباته لبيع هازارد

كان انتقال البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، والذي كلف النادي الملكي أكثر من 100 مليون يورو في 2019، كارثيًا إلى حد كبير.

ريال مدريد مستعد حاليًا للتخلص من البلجيكي الدولي، مع خروجه من خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، وتألق البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومن المحتمل أن يعود هازارد إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بعد موسمين ونصف مخيبين للغاية في ريال مدريد، حيث يراقب وست هام وإيفرتون وضع قائد منتخب بلجيكا مع ريال مدريد.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية، كشفت أن ريال مدريد أبلغ هازارد أنه يمكنه المغادرة في يناير المقبل، بعد أن اعترف أنشيلوتي بأنه غير موجود في خططه المستقبلية.

ما هي القيمة التي يريد ريال مدريد الحصول عليها مقابل هازارد؟

أشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ريال مدريد مستعد لقبول عرض يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو فقط مقابل السماح بخروج هازارد من "سانتياجو برنابيو".

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن ريال مدريد سيقبل أي عرض يقترب من تلك القيمة من أي نادٍ يمكنه إقناع هازارد بالتوقيع في يناير، أو على الأقل ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء في نهاية الموسم.

وإلى جانب وست هام وإيفرتون، يعد نيوكاسل أيضًا من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع هازارد، وقد يكون حلًا مثاليًا بالنسبة إلى البلجيكي من أجل الاقتراب من نفس الراتب الذي يحصل عليه في ريال مدريد.

لماذا يريد ريال مدريد التخلص من هازارد؟

هازارد، ومنذ وصوله إلى ريال مدريد في صيف 2019، عانى بشكل مستمر من الإصابات خلال الموسمين الماضيين، وفي الموسم الحالي بعد تعافيه الكامل، لم يقنع أنشيلوتي بالاعتماد عليه.

وخلال فترته في ريال مدريد، لم يسجل هازارد سوى أربعة أهداف فقط بقميص النادي الملكي في الدوري الإسباني.

ويعد هازارد من أصحاب الدخل المرتفع في ريال مدريد، ويعد هذا السبب الرئيسي في رغبة النادي الملكي في بيعه، حيث تتحرك إدارة الفريق لتقليص فاتورة الرواتب، من أجل الأهداف المستقبلية، وعلى رأسها الفرنسي كيليان مبابي.

ويحصل البلجيكي على 25 مليون يورو سنويًا من ريال مدريد، ويعد التخلص منه أمرًا جيدًا من الناحية الاقتصادية.

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