بعد اتهامه بالتلاعب في المباريات حكم بايرن ودورتموند يدافع عن نفسه!

أكد الحكم فيليكس تسفاير الذي أدار مواجهة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني رضاه عن قراراته في المباراة.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "سكاي سبورت"، رد من خلالها على انتقادات جود بيلينجهام وإرلينج هالاند بعد المباراة.

وكان بيلينجهام قد قال: "لا يمكن لحكم كان متهمًا بالتلاعب في نتائج المباريات أن يحكم مثل تلك المباريات، ماذا تتوقعون منه".

وأضاف إرلينج هالاند: "طلبت منه مراجعة كرتنا وقال لي بعجرفة إنه لا توجد حاجة لذلك، نعم لقد كان مغرورًا".

وقال تسفاير: "الكرة كانت ركنية في البداية، ورأيت لمسة يد هوملس، كان السؤال وقتها هل مد يده بعيدًا عن جسده أم لا، في أرض الملعب الأمر لم يكن واضحًا".

وأضاف: "كان يجب أن أتحدث مع المسؤولين عن تقنية الفيديو، وأبلغوني أن يده كانت بعيدة عن جسده وفي وضع غير طبيعي، وتسبب في تغيير اتجاه الكرة بمرفقه، لذلك كان يجب احتساب ركلة جزاء".

وأردف عن كرة دورتموند: "كانت مجرد تلامسًا في الجزء العلوي من الجسد، وهذا الاحتكاك مسموح به، الأمر نسبي في النهاية وقررت عدم العودة لتقنية الفيديو لأن رؤيتي كانت واضحة، ولو كان لحكام الفيديو رأي مخالف كانوا سيخبرونني".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس انتهى بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لهدفين بعدما تقدم بوروسيا دورتموند بهدف مبكر.

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