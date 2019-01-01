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ليفربول × وولفرهامبتون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-05-12T14:20:16Z

19’ توغل رائع من محمد صلاح من داخل المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

ساديو مانيه

2019-05-12T14:18:38Z

وصف الهدف

18’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين ارنولد وهندرسون على الجهة اليمنى ليرسلها ارنولد عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها ساديو مانيه بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-05-12T14:17:34Z

17’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لليفربول عن طريق ساديو مانيه

2019-05-12T14:16:18Z

16’ تمريرة طولية من أليكساندر ارنولد فى إتجاه محمد صلاح لكنها أقرب إلى الحارس روي باتريسيو 

2019-05-12T14:15:58Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-05-12T14:14:41Z

12’ خطأ لفريق وولفرهامبتون ضد جوردان هندرسون في منتصف الميدان

2019-05-12T14:13:47Z

11’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمي 

2019-05-12T14:12:59Z

10’ تمريرة طولية في إتجاه روبيرتسون على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-05-12T14:11:56Z

9’ خطأ لصالح ليفربول في منتصف الميدان بعد تدخل قوي على ديفوك أوريجي 

2019-05-12T14:11:20Z

ولايزال الريدز يتبادل التمريرات العديدة في منتصف الميدان بحثاً عن هدف 8’ 

2019-05-12T14:10:06Z

5’ عرضية من محمد صلاح من الجهة اليمنى في إتجاه جوردان هندرسون لكن استخلصها الدفاع من امامه ’

2019-05-12T14:09:49Z

سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وضغط متقدم من لاعبي الريدز ’4 

2019-05-12T14:06:22Z

3’ تمريرة طولية من جويل ماتيب في إتجاه ديفوك أوريجي داخل المنطقة ليتلقاها ويسددها تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-05-12T14:05:23Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول لمحاولة البحث عن هدف التقدم فى الدقائق الاولي من المباراة

2019-05-12T13:59:22Z

1’ الحكم يطق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لفريق ولفرهامبتون

2019-05-12T13:35:06Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جواو موتينيو / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / ديجو جونا 

البدلاء / جون رادي / أداما تراوري / روبن فينجاري / إيفان كافاليرو / هيلدر كوستا / ماكس كيلمان / مروجان وايت 

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-05-12T13:32:28Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ديفوك أوريجي / ساديو مانيه

البدلاء / جو جوميز / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / أليكس تشامبيرلين / دانييل ستوريدج / شيردان شاكيري

2019-05-12T01:28:34Z

كانت آخر مباريات وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي أمام فريق فولهام، وحقووا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 12 مواجهة.

2019-05-12T01:28:27Z

فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظلزملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.

2019-05-12T01:28:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي ، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.