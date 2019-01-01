ساديو مانيه
وصف الهدف18’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين ارنولد وهندرسون على الجهة اليمنى ليرسلها ارنولد عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها ساديو مانيه بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
GOOOOOOOOOOOOOOALLLLLLLLLLLL!!!!!— Liverpool FC (@LFC) ١٢ مايو ٢٠١٩
SADIOOOOOOOOOO!!!!! pic.twitter.com/wjgZViKZy8
التشكيل الرسمي لفريق ولفرهامبتون
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جواو موتينيو / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / ديجو جونا
Here's how Wolves line-up for this afternoon's @premierleague fixture against @LFC. #LIVWOL— Wolves (@Wolves) ١٢ مايو ٢٠١٩
🐺📋 pic.twitter.com/8jn7ZPBfqn
البدلاء / جون رادي / أداما تراوري / روبن فينجاري / إيفان كافاليرو / هيلدر كوستا / ماكس كيلمان / مروجان وايت
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ديفوك أوريجي / ساديو مانيه
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) ١٢ مايو ٢٠١٩
Our final @premierleague starting line-up of the season, as we take on @Wolves. 🙌 #LIVWOL
البدلاء / جو جوميز / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / أليكس تشامبيرلين / دانييل ستوريدج / شيردان شاكيري
كانت آخر مباريات وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي أمام فريق فولهام، وحقووا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 12 مواجهة.
فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظلزملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.