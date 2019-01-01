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الاتحاد × الوحدة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد ضد الوحدة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-21T19:35:11Z

37’خطأ لصالح خالد السميري بعد تدخل من سلطان الغفري في منتصف الميدان

2019-05-21T19:34:31Z

36’تشانج وو ريم سدد كرة بيسراه قوية على المرمى، لكن تواجد رائع من القرني الذي أمسك الكرة بثبات

2019-05-21T19:34:11Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-21T19:32:08Z

34’تمريرة بينية عن طريق عصام المولد وضعت ناصر الشمراني داخل المنطقة، لكن عاد سالم سلطان في وقت رائع ثم أبعد الكرة من أمامه

2019-05-21T19:29:50Z

33’تصويبة عن طريق محمد الحمادي من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات الاتحاد لتتحول إلى ركنية

2019-05-21T19:28:05Z

32’إستحواذ من لاعبي العميد في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-05-21T19:27:13Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-21T19:25:49Z

29’عرضية أرضية من داخل المنطقة عن طريق خليل إبراهيم دون متابعة من أحد وصلت إلى دفاعات الاتحاد

2019-05-21T19:25:16Z

28’خليل إبراهيم سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-21T19:24:12Z

27’تستمر التمريرات الخاطئة وجمال باجندوج يمرر كرة في إتجاه الشمراني، لكن بعيدة لتتحول إلى رمية جانبية

2019-05-21T19:22:51Z

26’محمد المنهالي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الاتحاد

2019-05-21T19:22:11Z

25’خالد السميري مرر كرة بينية في إتجاه رومارينيو المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-21T19:21:54Z

24’لاعبي العميد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-05-21T19:20:32Z

23’اللقاء يُستأنف الآن وسانوجو يغادر الملعب لإستكمال العلاج

2019-05-21T19:20:20Z

22’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-21T19:19:35Z

21’سقوط اللاعب سيكو سانوجو بداعي الإصابة دون تدخل من أحد

2019-05-21T19:18:17Z

20’سقوط من روماريو بعد تدخل من حمدان الكمالي داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب 

2019-05-21T19:17:48Z

19’ركنية نفذها فيانويفا مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها ناصر الشمراني برأسية قوية أمسك بها راشد علي بثبات

2019-05-21T19:16:02Z

18’كارلوس فيانويفا استغل تقدم الحارس راشد علي ثم سدد كرة مباغتة قوية، لكن عاد راشد في توقيت رائع وأبعد الكرة إلى ركنية

2019-05-21T19:15:47Z

17’اووووووووووووووووه... كارلوس فيانويفا كاد أن يسجل أول أهداف الاتحاد

2019-05-21T19:14:52Z

16’تمريرة بينية عن طريق جمال باجنوح بدون عنوان وصلت سهلة إلى دفاعات الوحدة

2019-05-21T19:14:24Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-21T19:13:22Z

14’خطأ لصالح خالد إبراهيم في الجانب الأيمن بالقرب من خط التماس بعد تدخل من ياسين بارناوي

2019-05-21T19:12:55Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ياسين بارناوي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوحدة ببراعة

2019-05-21T19:11:14Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاتحاد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الوحدة

2019-05-21T19:10:53Z

11’خطأ لصالح تشانج ووريم بعد تدخل م نأحمد عسيري في منتصف الميدان

2019-05-21T19:09:52Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-21T19:07:00Z

8’تمريرة بينية عن طريق جمال باجندوح في إتجاه ناصر الشمراني المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-05-21T19:06:43Z

7’مباراة هادئة حتى الآن وإنحصار للعب في منتصف الميدان

2019-05-21T19:06:02Z

6’تصويبة عن طريق أحمد عسيري من مسافة بعيدة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس راشد علي

2019-05-21T19:05:04Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-21T19:01:59Z

4’خطأ لصالح محمد المنهالي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من منصور الحربي

2019-05-21T19:01:37Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العميد في بداية المباراة

2019-05-21T19:01:14Z

2’الاتحاد بالزي الأصفر والأسود على اليمين والوحدة بالزي الأبيض الكامل على اليسار

تشكيل الوحدة

2019-05-21T18:49:20Z

يبدأ المدرب هنط تين كات بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

راشد علي / خالد إبراهيم / سالم سلطان / حمدان الكمالي / محمد المنهالي / ناصر عبد الهادي / سلطان الغفري / تشانج ووريم / خليل إبراهيم * محمد الحمادي / طارق أحمد

 

تشكيل الاتحاد

2019-05-21T18:47:36Z

يبدأ المدرب خوسيه سييرا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فواز القرني / منصور الحربي / أحمد عسيري / ماثيو جورمان / ياسين بارناوي / خالد السميري / جمال باجندوح / سيكو سانوجو / روماريو ريكاردو /  كارلوس فيانويفا / ناصر الشمراني

 

2019-05-21T18:30:15Z

يدخل الوحدة هذا اللقاء وهو قادم من خسارة أمام فريق الشارقة بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، وتبقى له مباراة في الجولة الأخيرة أمام العين، أما عن البطولة الآسيوية فتأهل العنابي لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وخسر مباراة واحدة.

2019-05-21T18:30:07Z

تأهل النمور رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعدما أنهى الجولة الخامسة وهو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعالد في سبع، وخسر 14 مباراة.

2019-05-21T18:29:24Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الاتحاد والوحدة على ملعب مدينة المللك عبدالله الرياضية، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال