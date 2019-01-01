أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الاتحاد والوحدة على ملعب مدينة المللك عبدالله الرياضية، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال