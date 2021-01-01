أخبار الانتقالات: مفاوضات جديدة لرونالدو وتوتنهام يخطط لشراء بيل

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يحرصان على حامل لقب كأس العالم

وفقًا لأوك دياريو، فإن برشلونة على استعداد للتخلي عن أنطوان جريزمان هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط (70 مليون دولار).

يقال إن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، هما المرشحين الأقرب منذ فترة طويلة للمهاجم الفائز بكأس العالم، يراقبون عن كثب التطورات من بارك دي برينس، ويحددون كل البدائل حال رحيل مبابي.

كذلك الحال في أولد ترافورد الذي يأمن كل الخيارات سواء استمر كافاني أو رحل.