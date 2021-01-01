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أخبار الانتقالات: مفاوضات جديدة لرونالدو وتوتنهام يخطط لشراء بيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Gareth Bale, Tottenham vs. Burnley
Getty

برشلونة يستعد لبيع جريزمان!

2021-03-02T08:30:13Z

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يحرصان على حامل لقب كأس العالم

وفقًا لأوك دياريو، فإن برشلونة على استعداد للتخلي عن أنطوان جريزمان هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط (70 مليون دولار).

يقال إن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، هما المرشحين الأقرب منذ فترة طويلة للمهاجم الفائز بكأس العالم، يراقبون عن كثب التطورات من بارك دي برينس، ويحددون كل البدائل حال رحيل مبابي.

كذلك الحال في أولد ترافورد الذي يأمن كل الخيارات سواء استمر كافاني أو رحل.

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(C)Getty Images

توتنهام يراقب نجم ريال مدريد

2021-03-02T08:29:49Z

بحسب ذا ديلي ستار، انضم توتنهام إلى السباق على نجم ريال مدريد لوكاس فاسكيز.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اقتربت نهاية عقده في سانتياجو برنابيو، وبعد ارتباطه بالعديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، يمكن أن ينضم إلى القائمة المجانية هذا الصيف.

صراع مرتقب على مهاجم تشيلسي!

2021-03-02T08:29:31Z

مع زيادة التقارير عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند، ازداد الحديث عن بيع المهاجم الحالي تامي أبراهام.

ذكرت صحيفة التليجراف أن وست هام وليستر سيتي وساوثامبتون وبرايتون وأستون فيلا سيكونون من بين أكثر ملاحقي أبراهام إذا أصبح متاحًا في سوق الانتقالات.

سجل المهاجم 21 هدفًا خلال الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

نجم اليونايتد الشاب يلفت الأنظار

2021-03-02T08:28:52Z

وفقًا لصحيفة ذا أتلتيك، فإن إيستين هيوز تحت المراقبة الدقيقة من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أظهر المدافع البالغ من العمر 18 عامًا أداءً مميزًا في صفوف الشباب، ومن المقرر أن ينتهي عقده هذا الصيف.

توتنهام سيتم شراء جاريث بيل

2021-03-02T08:27:38Z

نجم الريال المعار قد يرحل نهائيًا

يقال إن توتنهام يفكر في الانتقال الدائم لجاريث بيل بعد أن أوفى رجل ريال مدريد بوعده بعد تحسن في مستوى النادي، حسبما زعم إكسبريس.

أعاد توتنهام الويلزي إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة من لوس بلانكوس، وهو يرغب من البداية أن يستمر انتقاله طويلًا.

ستكون هذه موسيقى لآذان مدريد أيضًا، حيث يعتزم العمالقة الإسبان استخدام أموال بيل لتحرير الأموال من أجل كيليان مبابي والتجديد لراموس.

Gareth Bale, Wycombe vs Tottenham
Getty

مفاوضات للنجم كريستيانو رونالدو من الدوري الأمريكي!

2021-03-02T08:23:39Z

يدعي تودو فيشاجيس أن إنتر ميامي يعمل على مدار الساعة لإقناع كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى فريقهم بالدوري الأمريكي العام المقبل.

مهاجم يوفنتوس ينتهي عقده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي العام المقبل وقد يميل إلى الاتجاه إلى أمريكا.

يُعتقد أن ليونيل ميسي تجنب الانتقال إلى فلوريدا، لوجود صفقة مع باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لكن ديفيد بيكهام وهو من ملاك إنتر ميامي، يأمل أن يتمكن من إحضار الرجل الذي اتبع خطاه في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

Cristiano Ronaldo Verona Juventus
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ميلان يقرر شراء النجم المعار من تشيلسي

2021-03-02T08:19:34Z

يزعم جيانلوكا دي مارزيو إن فيكايو توموري، يستعد للانتقال الكامل إلى ميلان بعد بداية قوية في فترة إعارته بعيدًا عن تشيلسي.

استبدل الدولي الإنجليزي ستامفورد بريدج بسان سيرو في خطوة أقرها فرانك لامبارد.

هذا يعني أن مدرب البلوز القادم توماس توخيل لم يتمكن من فحص المدافع ورؤيته في التمرينات - ويبدو الآن أنه من المحتمل أن يتعامل مع عرض مالي كبير من الجانب الإيطالي.

سباق إنجليزي من أجل حارس بالدوري الإسباني

2021-03-02T08:14:30Z

من المقرر أن يتنافس ليدز وساوثامبتون ضد بعضهما البعض في محاولة للتعاقد مع فرناندو باتشيكو حارس مرمى ألافيس، كما يقول تودو فيشاجيس.

يتطلع كل منهما لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي حاول إشبيلية سابقًا التعاقد معه.

يوفنتوس قد يخطف المهاجم المطلوب في برشلونة!

2021-03-01T07:47:36Z

مهاجم ليون ممفيس ديباي هو موضوع اهتمام يوفنتوس - وفقًا لتوتوسبورت.

يبحث أبطال إيطاليا أيضًا عن أركاديوس ميليك، لاعب نابولي المعار، الموجود حاليًا في مرسيليا، حيث يخططون للانتقالات الصيفية المحتملة.

أحرز ديباي، الذي كان مرتبطًا بشدة ببرشلونة الصيف الماضي ومازال، 15 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات مع ليون هذا الموسم.

Memphis Depay Lyon 2020-21
Getty Images

ريال مدريد ينافس يوفنتوس والسيتي من أجل نجم ساسوولو

2021-03-01T07:47:22Z

ريال مدريد هو أحدث فريق يبدى اهتمامًا بنجم ساسوولو مانويل لوكاتيللي، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

ورد أن يوفنتوس يستعد لعرض صيفي للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في حين تم ربط مانشستر سيتي أيضًا.

يقال إن ساسوولو يطالب بحوالي 40 مليون يورو من أجل اللاعب.

تم التأكيد.. إريك جارسيا سينضم إلى برشلونة في الصيف

2021-03-01T07:46:51Z

أرتيتا المرشح الأول لخلافة كومان!

2021-03-01T07:46:02Z

تم اختيار ميكيل أرتيتا كبديل لرونالد كومان في برشلونة، وفقًا لـ RAC1.

صرح جوان لابورتا المرشح للرئاسة علنًا أنه يدعم كومان في كامب نو، ولكن إذا ترك الهولندي المنصب، فإن مدرب آرسنال الحالي سيكون أحد المرشحين الرئيسيين لخلافته.