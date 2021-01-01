أخبار الانتقالات: اليونايتد يستهدف رونالدو ولابورتا يريد بقاء ديمبيلي

تم تحديد مستقبل العديد من لاعبي الفريق الأول في الانتقالات

ثلاثة من لاعبي الفريق الأول في مانشستر يونايتد قد يكونون في طريقهم للخروج من النادي هذا الصيف، حسب صحيفة ذا صن.

سيناقش اليونايتد قائممة الانتقالات هذا الأسبوع مع المدير الفني أولي جونار سولشاير، والتي من المتوقع أن تتخذ قرارًا ضد تمديد عقد كافاني لمدة عام واحد.

سيقرر النادي أيضًا ما إذا كان سيستمع إلى عروض أنتوني مارسيال، في حين أن ديفيد دي خيا هو لاعب آخر يمكن رحيله لأن دين هندرسون يثبت نفسه على أنه رقم 1 المفضل لدى الريدز.