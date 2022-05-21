مبابي أخبر بيريز بنفسه.. كواليس رفض النجم الفرنسي لريال مدريد

يبدو أن آمال ريال مدريد حيال انتداب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان قد بلغت محطتها الأخيرة.

اللاعب الفرنسي اتخذ القرار النهائي، والذي لن يصب في مصلحة ريال مدريد بنسبة كبيرة.

مكالمة بين بيريز ومبابي تنهي كل شيء

مبابي قرر أن يكتب عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان، وأن تواصلًا تم بين مبابي ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أبلغ الفرنسي فيه رئيس الميرنجي بقراره.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" المقربة من البيت المدريدي فإن بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا رفض آخر عروض ريال مدريد، وهو الأمر الذي حدث في 2017 أيضًا حينما كان لاعبًا في موناكو.

وكان كل من ريال مدريد ومبابي قد توصلا إلى اتفاق الأسبوع الماضي، تضمن الموافقات المادية وبنود التعاقد، 130 مليون يورو حوافز مباشرة لإمضاء العقد واتفاق على نسبة ضخمة من حقوق الصور وراتب مجزٍ للغاية.

لكن يبدو أن النادي الفرنسي المملوك قطريًا قد قدم كل شيء لازم لمبابي كي يرفض عرضًا بهذا السخاء في ظل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وما يجري في الكواليس يتحدث عن حصول مبابي على راتب خرافي ومشاركة في المشروع الرياضي للنادي، إضافة إلى استحواذ كامل على الحقوق الدعائية والصورية.

وإلى جانب ما قدمه باريس سان جيرمان على الطاولة لمبابي، فإن تقارير تؤكد أن التواصل كان على أعلى مستوى سياسي بين فرنسا وقطر لإبقاء مبابي في صفوف باريس سان جيرمان، وأن التوافق تم بين الطرفين على تقديم كل ما يلزم لإبقاء النجم صاحب الـ 23 عامًا في العاصمة الفرنسية.

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