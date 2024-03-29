ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

سيكون النصر على موعد مع مواجهة هامة ضد الطائي ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.
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يدخل النصر المباراة راغبًا في مواصلة حملته لتحقيق وصافة ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 على أقل تقدير والحفاظ على حظوظه في المنافسة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
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ما موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 30 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والطائي على شاشتها.
وسوف يتم نقل المباراة بتعليق فارس عوض.
كيف تشاهد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والطائي عبر تطبيق شاهد.
|المباراة
|النصر - الطائي
|التاريخ
|السبت 30 مارس 2024
|الموعد
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|الملعب
|الأول بارك
|القنوات الناقلة
|التعليق
|فارس عوض