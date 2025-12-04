ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي المغرب وعمان في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب المغرب يسعى للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز المنطقي على جزر القمر في أولى المباريات، بينما يطمح العمانيون لتخطي الهزيمة من السعودية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الأطلس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025، هو الجمعة 5 ديسمبر 2025، على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان، الثالثة والنصف بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات المغرب وعمان الأخيرة

عمان المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار عمان 0 - 0 المغرب 0 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

نتائج المغرب وعمان في المباريات الأخيرة

ترتيب المغرب وعمان في كأس العرب 2025