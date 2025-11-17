تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
المباريات الودية
team-logoالبرازيل
team-logoتونس
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مباراة ودية بهدفين مختلفين تجمع كلًا من البرازيل وتونس، على الأراضي الفرنسية، في إطار استعداد الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

يسعى المنتخب البرازيلي، للاستعداد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم القادم، على الجانب الآخر، بنفس الطموح يسعى منتخب تونس، إلى الاستعداد لخوض منافسات المونديال، ولكن قبل المونديال سيخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب الشهر القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

ما موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟

موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب بيار موروا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت تونس.

crest
المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟

حصلت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة البرازيل وتونس، الودية ومن المنتظر أن تذيع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

أبو ظبي الرياضية 1
STARZPLAY

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وتونس الودية 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية وصفحة البث المباشر بها.

وينتقل محتوى قنوات أبو ظبي بالكامل إلى منصة ADMN على STARZPLAY، اضغط هنا.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025

تشكيلات البرازيل ضد تونس

البرازيلHome team crest

4-2-2-2

التشكيل

5-3-2

Home team crestتونس
12
بينتو
16
كايو هنريكي
4
ماركوينهوس
2
إيدير ميليتاو
14
ويسلي
10
رودريجو جوس
5
كارلوس هنريكي كاسيميرو
8
برونو جيمارايش
20
إستيفاو ويليان
21
ماثيوس كونيا
7
فينيسيوس جونيور
16
أيمن دحمان
3
منتصر الطالبي
4
ياسين مرياح
2
علي العابدي
20
يان فاليري
6
ديلان برون
13
فرجاني ساسي
17
إيلايس سكيري
10
حنبعل المجبري
9
حازم المستوري
8
إلياس سعد

5-3-2

تونسAway team crest

البرازيل
-التشكيل

البدلاء

تونس
-التشكيل

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل وتونس في المباريات الأخيرة

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5
0