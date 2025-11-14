تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
المباريات الودية
team-logoالبرازيل
team-logoالسنغال
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتواجه كل من البرازيل والسنغال في لقاء ودي بملعب الإمارات استعدادًا من كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

السنغاليون يطمحو للجاهزية القصوى لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بينما يطمح البرازيليون للوصول إلى أعلى مستوى ممكن قبل مونديال 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025؟

موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025، هو يوم السبت 15 نوفمبر 2025 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025؟

حصلت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة البرازيل والسنغال، الودية ومن المنتظر أن تذيع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على قناة أبو ظبي الرياضية 2.

أبو ظبي الرياضية 2
STARZPLAY

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية وصفحة البث المباشر بها.

وينتقل محتوى قنوات أبو ظبي بالكامل إلى منصة ADMN على STARZPLAY، اضغط هنا.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025

تشكيلات البرازيل ضد السنغال

البرازيلHome team crest

4-2-2-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestالسنغال
23
ايديرسون مورايس
4
ماركوينهوس
3
جابرييل
2
إيدير ميليتاو
6
لوبو سيلفا أليكس ساندرو
10
رودريجو جوس
8
برونو جيمارايش
5
كارلوس هنريكي كاسيميرو
20
إستيفاو ويليان
21
ماثيوس كونيا
7
فينيسيوس جونيور
16
إدوارد ميندي
19
موسى نياكاتيه
24
انتوين ميندي
3
خاليدو كوليبالي
14
إسماعيل جاكوبس
5
ادريسا غاي
13
إليمان نداي
26
بابي جاي
18
إسماعيلا سار
17
بابي سار
10
ساديو ماني

4-2-3-1

السنغالAway team crest

البرازيل
-التشكيل

البدلاء

السنغال
-التشكيل

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل والسنغال في المباريات الأخيرة

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

السنغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات البرازيل والسنغال في المباريات الخمس الأخيرة

البرازيل

آخر مباراتان

السنغال

0

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

3

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
2/2
