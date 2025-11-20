ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يعود الاتحاد إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته على مستوى دوري روشن، إذ خسر الديربي أمام الأهلي قبل التوقف ويتواجد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويبدو أنّ حامل اللقب سوف يواجه تحديات صعبة للغاية للحفاظ على لقبه.

وقد تكون مواجهة الرياض فرصة لاستعادة الانتصارات في دوري روشن، إذ لم يحقق المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو الفوز في أي لقاء بالدوري رغم النتائج الإيجابية في دوري أبطال آسيا النخبة وكذلك إقصاء النصر في كأس الملك.

الرياض - على الجانب الآخر - في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، ولم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات له بالدوري.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج الاتحاد والرياض في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والرياض في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026