ما القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

بدأ العد التنازلي، لبطولة كأس العرب 2025، والتي ستستضيفها الملاعب القطرية بين 1-18 ديسمبر للمرة الثانية بعد 2021.

وتوقفت بطولة كأس العرب لمدة 9 سنوات منذ أن حققت المغرب آخر لقب في البطولة بعام 2012 في السعودية.

ومع عودة البطولة، تتجه أنظار الجماهير العربية كلها إلى قطر التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية لتؤكد استمرار قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى بعد كأس العالم 2022>.

وبطبيعة الحال وفي ظل مشاركة كافة المنتخبات العربية القوية، سيطمح الجميع إلى متابعة البطولة التي يُتوقع لها أن تكون مليئة بالإثارة والحماس، سواء من الملعب أو من خلف شاشات التلفاز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة بطولة كأس العرب 2025 بصورة مجانية تمامًا، وآلية المتابعة عبر الإنترنت.

متى ينطلق كأس العرب 2025؟

تنطلق بطولة كأس العرب 2025، في الفترة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 18 ديسمبر من العام ذاته، في قطر، بمشاركة 16 منتخبًا.

وتكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، قطر، العراق، عمان، البحرين، تونس، الإمارات، سوريا، جزر القمر، المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، مصر، الجزائر، الكويت، بالإضافة إلى منتخب السودان.

ما هي القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1.

وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

البطولة كأس العرب 2025 الفترة 1-18 ديسمبر 2025 القنوات الناقلة beIN SPORTS HD beIN XTRA 1 الكأس الرياضية أبو ظبي الرياضية دبي الرياضية الكويت الرياضية

كيف يمكنني مشاهدة بطولة كأس العرب 2025 مجانًا عبر الإنترنت؟

سوف يتم نقل مباريات كأس العرب 2025 عبر قناة beIN الرسمية على يوتيوب كما يقوم موقع جول بالتغطية المباشرة للعديد من مباريات البطولة، ويمكنك متابعتها على موقع جول قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.