مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع جريزمان

فريق الشياطين الحُمر يسعى لضم نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتليتكو مدريد، والذي تأكد رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية بنهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن نادي برشلونة هو الأقرب لضم اللاعب المتوج بكأس العالم روسيا 2018 مع منتخب الديوك، وذلك بعد اجتماع محامي اللاعب مع ممثلي النادي لبحث إمكانية الانتقال لقلعة كامب نو في الميركاتو الصيفي.

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ولكن وفقًا لما ورد في الصحيفة الإسبانية فأن مانشستر يونايتد هو الآخر يرغب في ضم جريزمان، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن قلعة أولدترافورد.

يشار إلى أن جريزمان الذي أحرز 21 هدفًا لفريق أتلتيكو مدريد خلال موسم 2018-2019 تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 173 مليون جنيه إسترليني ستنخفض إلى 104 مليون جنيه إسترليني مع بداية شهر يوليو المقبل.