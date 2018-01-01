ماتا: شكرًا جوزيه مورينيو

لاعب اليونايتد تحدث أيضًا عن المستقبل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استغل خوان ماتا فترة أعياد الميلاد ووجه الشكر لمدربه السابق في مانشستر يونايتد "جوزيه مورينيو" الذي أقيل من منصبه قبل أسبوع تقريبًا.

وكتب ماتا عبر مدونته الشخصية "المؤكد أنه كان أسبوعًا صعبًا، بتغيير المدرب. ومن هنا أريد توجيه الشكر لجوزيه على الألقاب التي فزنا بها معًا، وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

مضيفًا حول المدرب الجديد أولي جونار سولشار الذي افتتح مشواره بالفوز 5-1 على كارديف سيتي "كما تعلمون، تولى أسطورة مثل أولي جونار سولشار مهمة تدريبنا، والحقيقة أننا لم نكن لنرحب بعودته للنادي بطريقة أفضل من الفوز الكبير على كارديف، والذي رفع من روحنا المعنوية لمواجهة نهاية عام 2018 وبداية العام الجديد. إنه الوقت للتفاؤل والتطلع للأمام ومواصلة العمل لتسلق جدول الترتيب".

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وأتم ماتا كلامه بالقول عن الأيام القادمة "البداية ستكون بخوض لقاء "البوكسينج داي" أمام هدرسفيلد. هو يوم خالد يُعيد لي ذكريات شهوري الأولى في البريميرليج قبل 7 سنوات، ومنذ اللعب في ذلك اليوم وقد أصبح أحد أفضل أيام العام بالنسبة لي. هناك العديد من العائلات في المدرجات والأجواء تكون احتفالية، آمل أن يُساهم ذلك في أن نلعب مباراة جيدة. هو دون شك موعد خاص في الكرة الإنجليزية".