النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ماتا: شكرًا جوزيه مورينيو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
لاعب اليونايتد تحدث أيضًا عن المستقبل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استغل خوان ماتا فترة أعياد الميلاد ووجه الشكر لمدربه السابق في مانشستر يونايتد "جوزيه مورينيو" الذي أقيل من منصبه قبل أسبوع تقريبًا.

اختيارات المحررين

وكتب ماتا عبر مدونته الشخصية "المؤكد أنه كان أسبوعًا صعبًا، بتغيير المدرب. ومن هنا أريد توجيه الشكر لجوزيه على الألقاب التي فزنا بها معًا، وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

مضيفًا حول المدرب الجديد أولي جونار سولشار الذي افتتح مشواره بالفوز 5-1 على كارديف سيتي "كما تعلمون، تولى أسطورة مثل أولي جونار سولشار مهمة تدريبنا، والحقيقة أننا لم نكن لنرحب بعودته للنادي بطريقة أفضل من الفوز الكبير على كارديف، والذي رفع من روحنا المعنوية لمواجهة نهاية عام 2018 وبداية العام الجديد. إنه الوقت للتفاؤل والتطلع للأمام ومواصلة العمل لتسلق جدول الترتيب".

آرسنال يُحاول استغلال مشاكل أوكسفورد في وست هام

وأتم ماتا كلامه بالقول عن الأيام القادمة "البداية ستكون بخوض لقاء "البوكسينج داي" أمام هدرسفيلد. هو يوم خالد يُعيد لي ذكريات شهوري الأولى في البريميرليج قبل 7 سنوات، ومنذ اللعب في ذلك اليوم وقد أصبح أحد أفضل أيام العام بالنسبة لي. هناك العديد من العائلات في المدرجات والأجواء تكون احتفالية، آمل أن يُساهم ذلك في أن نلعب مباراة جيدة. هو دون شك موعد خاص في الكرة الإنجليزية".

الموضوع التالي:
خيسي رودريجيز: أفتقد كرة القدم وجاهز للعودة في يناير
الموضوع التالي:
محمد شريف: لا يوجد مستحيل بالدوري والأهلي على الطريق الصحيح
الموضوع التالي:
هشام محمد يؤكد جاهزيته لمواجهة الداخلية
الموضوع التالي:
إدارة الهلال تُطالب جيسوس بضرورة ضم مهاجم محلي
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات الجولة 18 في الدوري المصري، القنوات الناقلة وجدول الترتيب
إغلاق